Кошмар для российской ПВО: что особенного в украинских ракетах «Длинный Нептун» 2 Александр Коваленко, «Обозреватель»

19.03.2025, 9:28

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И на что они способны.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада генерала Александра Сырского заявил, что ракета «Длинный Нептун» прошла испытания и успешное боевое применение, но не озвучил лишних подробностей. Тогда же появилась версия, что успешное поражение Туапсинского нефтеперерабатывающего завода и было этим самым применением.

Чем же так хороша эта ракета и почему она может стать одним из главных аргументов Украины в вопросе своей обороноспособности – давайте разберемся.

ПКРК «Нептун»

Необходимость создания отечественного противокорабельного ракетного комплекса у Украины появилась фактически сразу же после развала СССР, поскольку для защиты морских рубежей у страны на тот момент в основном были морально и технически устаревшие комплексы «Рубеж» с ракетами П-15М. Но несмотря на существовавшие украинские проекты ПКРК, ни один из них так и не был реализован.

В 2014 году, после того как Россия оккупировала полуостров Крым, Украина потеряла остававшиеся у нее на вооружении устаревшие «Рубежи», и именно тогда было решено дать толчок проекту «Нептун».

Он позволял в максимально сжатые сроки и достаточно недорого создать противокорабельный ракетный комплекс с рядом интересных особенностей, о которых поговорим позже.

Базой для средства поражения стала советская ракета Х-35, которая во времена СССР так и не завершила полного цикла испытаний и не была принята на вооружение. Но в целом как база для новой ракеты с перспективой развития и модернизации выбор был сделан правильный, и впоследствии это трансформировалось в ракету Р-360 с весьма достойными характеристиками.

Изначально ракета имела дальность поражения целей 280 км, с боевой частью 150 кг и высотой полета на маршевом участке от 10 до 300 метров, а на конечном от 3 метров – то есть сверхнизкую высоту полета, что значительно усложняло возможность перехвата этой ракеты.

Это стало решающим фактором во время боевого применения ракеты Р-360 в реальных боевых условиях, когда российские средства ПВО (как корабельные, так и сухопутные) оказались беспомощными против низколетящей дозвуковой цели.

Боевое применение

На сегодняшний день известно несколько случаев, официально подтвержденных и не совсем, применения ракеты Р-360.

Прежде всего, конечно же, это уничтожение 13 апреля 2022 года российского ракетного крейсера «Москва». По нему был нанесен удар двумя ракетами Р-360, которые флотские системы ПВО, в том числе и С-300Ф, не имели возможности перехватить. Крейсер был потоплен.

Год спустя, 23 августа 2023-го, модернизированными ракетами Р-360 был нанесен удар по батарее зенитной ракетной системы С-400, которая размещалась на мысе Тарханкут в Крыму. Повторный удар по батарее С-400 произошел 14 сентября возле Евпатории.

И это было как гром среди ясного неба!

Особенностью этих ударов было то, что, во-первых, комплексы С-400 заявлялись как способные перехватывать ракеты на сверхнизких высотах, а во-вторых – подлет Р-360 к мысу Тарханкут проходил над местностью со сложным рельефом и перепадом высот, что говорило об усовершенствовании ракеты в вопросах огибания рельефа на сверхнизких высотах.

Иными словами, в тот день стало понятным, что С-400 испытывает проблемы с перехватом целей на сверхнизких высотах, а у Р-360 значительно расширился функционал.

Также поступала информация, что удары по десантным кораблям «Константин Ольшанский», «Азов», «Ямал» и по разведывательному кораблю «Иван Хурс» тоже осуществлялись ракетой Р-360.

Таким образом, эта ракета за время своего боевого применения показала, что она успешно может поражать не только надводные цели в открытом море, но и сухопутные, в сложных рельефных условиях и при наличии эшелонированной ПВО противника. И в этом не было ничего удивительного с учетом того, какие перспективы закладывались в ракету.

Перспективы

Когда только ПКРК «Нептун» был презентован, он вызвал шквал негативных отзывов и совершенно необоснованной критики. Причем к травле проекта подключилось много как украинских «экспертов», так и их российских «коллег».

Но если с российской травлей «Нептуна» было все понятно, ведь этот комплекс был прямым конкурентом российского БПРК «Бал-Э», а позже колесной копии украинского «Нептуна» – БПРК «Рубеж-МЭ» на шасси «КамАЗ» (8х8), то по поводу украинских «экспертов» возникает много вопросов.

По сути, на самом старте создания первой украинской противокорабельной системы украинские «эксперты» начали ее топить, не давая возможности совершенствоваться и развиваться. Между тем в проект был заложен крайне перспективный задел.

Прежде всего Р-360 должна была стать многофункциональной в вопросе носителей, а именно запускаться не только с сухопутной пусковой, но и быть морского и авиационного базирования. Ракета задумывалась (и эту реализацию мы уже увидели) как высокоэффективное средство поражения морских целей, водоизмещением до 5 тысяч тонн, а также сухопутных. Достоинством ракеты должна была стать возможность прорыва эшелонированной ПВО противника, несмотря на ее дозвуковую скорость, что также мы с вами уже наблюдали.

Но в дальнейшее развитие самой программы закладывалось увеличение дальности полета до 500 километров и более. И, судя по словам президента Украины, этих характеристик ракеты удалось достигнуть.

Не удивительно, что одной из причин, по которой россияне еще до 2022 года пытались максимально информационно давить на проект было и то, что они побаивались эту ракету не только как конкурента на рынке вооружений, но и как средство нанесения ударов по их объектам. Ведь ракета с дальностью поражения целей до тысячи километров или более, преодолевающая маршрут на сверхнизкой высоте с возможностью огибания рельефа, – это кошмар для эшелонированной ПВО советского образца.

Что же, похоже этот кошмар начинает воплощаться в реальность…

Александр Коваленко, «Обозреватель»

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