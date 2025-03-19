Теперь у Трампа три варианта 3 Александр Фридман

19.03.2025, 9:31

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Дональд Трамп

Выбор будет сложным.

Переговоры Трампа и Путина закончились малыми компромиссами (обмен пленными, прекращение ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней), но и близко не привели к прорыву (перемирие), на которое уповал президент США. Триумф «миротворца» на сегодня отменяется, а Путин намеренно тянет время и не собирается отказываться от своих «невыполнимых» требований (прекращение мобилизации в Украине и поставок вооружения Киеву на срок действия прекращения огня).

Теперь у Трампа три варианта: 1) Согласиться на переговоры без перемирия, которые будут проходить долго и могут в итоге закончиться провалом. 2) Давить на Киев, чтобы заставить принять условия Москвы и добиться перемирия. 3) Давить на Москву, чтобы заставить ее отказаться от своих требований и согласиться на полноценное перемирие.

Выбор будет сложным и пока не выглядит так, что ставка будет сделана на третий вариант. И это при том, что именно Москва ставит крест на планах Трампа о перемирии. Слабым звеном он, однако, считает именно Украину и спешный звонок Зеленскому не внушает оптимизма.

Александр Фридман, «Телеграм»

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