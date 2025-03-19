Как оставаться здоровыми после 50 лет: названы шесть утренних привычек для женщин 1 19.03.2025, 9:50

В списке есть сбалансированный завтрак.

Эксперты по питанию порекомендовали шесть утренних привычек для женщин старше 50 лет, которые помогут сохранить здоровье на высоте и насладиться грядущими десятилетиями, пишет eatingwell.com.

«Когда дело доходит до процветания в 50 лет и далеко за их пределы, ключевым моментом является прочная основа, построенная на сбалансированной диете, регулярных движениях и осознанности», - пишет издание.

Сертифицированный диетолог, эксперт по питанию и автор книги Everyday Snack Tray Фрэнсис Ларджман-Рот посоветовала не позволять возрасту определять вас:

«Вы можете чувствовать себя столь же способными и энергичными в 50 лет, как и в 30, если будете заботиться о своем теле и справляться со стрессом. Но здоровье мозга и костей - это то, на чем нам нужно больше концентрироваться по мере старения».

Вот что советуют специалисты делать каждое утро:

Начинайте с легкой растяжки. По словам спортивного диетолога, владелицы Active Eating Advice Лесли Бончи, растяжка для гибкости создает основу для защиты опорной системы по мере старения. Исследования показывают, что регулярная растяжка может улучшить подвижность и равновесие, а также снизить риск падений с возрастом.

Пейте достаточно воды. Привычка поддерживать водный баланс в 50 лет имеет решающее значение для хорошего старения в 60, 70 и более лет. Исследования показывают, что большинство пожилых людей не удовлетворяют свои потребности в воде, что может увеличить риск медицинских осложнений.

Понежьтесь на солнышке. Ученые доказали, что регулярное пребывание на солнце полезно для выработки витамина D, регулирует циркадный ритм и улучшает настроение.

Найдите время для движения. Поддержание физической активности - один из лучших способов поддерживать здоровый вес и здоровье костей в этот период значительных гормональных изменений. Чтобы гарантировать, что стрессовые факторы не помешают тренировкам, попробуйте запланировать зарядку первым делом с утра.

Ешьте сбалансированный завтрак. Диетологи единодушно сходятся во мнении о силе сбалансированного завтрака для поддержания вашего здоровья, особенно с возрастом. По словам диетолога Лесли Бончи, включение фруктов и овощей на завтрак помогает достичь ежедневной нормы клетчатки и поддерживать общее здоровье кишечника.

Планируйте приемы пищи для улучшения здоровья мозга и костей. Планирование приема пищи с утра может помочь вам обеспечить употребление продуктов, поддерживающих мозг и кости, в течение дня. Например, лосось и грецкие орехи богаты омега-3 кислотами для здоровья мозга, а чернослив содержит минералы, необходимые для здоровья костей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com