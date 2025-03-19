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Зеленский заявил о массированной атаке российских дронов-камикадзе на Украину после разговора Трампа с Путиным

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  • 19.03.2025, 9:56
Зеленский заявил о массированной атаке российских дронов-камикадзе на Украину после разговора Трампа с Путиным
Владимир Зеленский

Есть попадания в гражданскую инфраструктуру.

В ночь на 19 марта Россия атаковала Украину несколькими десятками ударных беспилотников, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«В нашем небе около 40 «Шахедов», работает ПВО. <…> К сожалению, есть попадания в гражданскую инфраструктуру», — написал Зеленский около часа ночи в телеграм-канале.

По его данным, атаке подверглись не менее девяти регионов: Киевская, Житомирская, Сумская, Черниговская, Полтавская, Харьковская, Кировоградская, Днепропетровская и Черкасская области. В Сумах один из дронов попал в больницу.

«Именно такие ночные атаки России разрушают нашу энергетику, нашу инфраструктуру и нормальную жизнь украинцев. <…> Сегодня [президент РФ Владимир] Путин фактически отверг предложение о полном прекращении огня. Было бы правильно, если бы мир ответил отказом на любые попытки Путина затянуть войну. Санкции против России. Помощь Украине», — отметил Зеленский. Очередная атака российских беспилотников на Украину произошла через несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и Путина. По итогам переговоров пресс-служба Кремля сообщила, что президент отдал приказ российским военным прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Зеленский, в свою очередь, обратил внимание, что Путин не согласился на предложенное США 30-дневное перемирие. По его словам, Кремль продолжает реализацию наступательных планов, в частности в Запорожской области, а также в районах Харькова и Сум. «Цель этих действий — оказать максимальное давление на Украину, чтобы затем диктовать ультимативные условия с позиции силы. Я бы очень хотел, чтобы президент Трамп услышал и увидел, чего хочет Путин», — сказал Зеленский.

Также, по словам украинского президента, требования Путина о прекращении мобилизации в Украине и поставок вооружения для ВСУ в качестве условия для всеобъемлющего перемирия направлены на ослабление украинской армии. Этот ультиматум уже звучал в начале войны, напомнил президент: «Путин видит, что США могут делать такие шаги, и поэтому он поднимает именно то, что понимает, что может сработать».

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