В Беларуси можно получить штраф за то, что делишься данными своей банковской карточки 1 19.03.2025, 9:59

В Беларуси можно получить штраф за то, что делишься данными своей банковской карточки

В TikTok стали появляться видео от юристов, в которых они предупреждают, что за передачу данных своей карты можно получить большой штраф, а иногда и «сутки». Некоторых белорусов это удивило: неужели теперь нельзя делиться данными своих кредиток с родственниками или продавцами на маркетплейсах? CityDog.io разобрался, можно ли за такие действия получить «административку».

Что случилось?

Оказывается, в феврале 2025 года в законодательстве появились изменения. Теперь за незаконное предоставление данных собственной карты из корыстных побуждений можно получить штраф от 5 до 30 базовых величин (210−1260 руб.).

Если в течение года вы снова поделитесь реквизитами, то вам грозит штраф от 20 до 50 базовых величин (840−2100 руб.), общественные работы или административный арест. Регулируется это статьей 12.35 КоАП. Изменения вступили в силу 3 марта 2025 года.

Получается, теперь передавать реквизиты своих банковских карт нельзя?

Некоторых белорусов это возмутило. Неужели теперь можно получить штраф просто за то, что передал реквизиты своей карты, например, родственнику?

«То есть я дал человеку номер карты, чтоб он мне денег перевел, скажем, в долг, и сразу попал на штраф? Оригинально…» — негодуют комментаторы под видео юристов.

«Вот лично меня бесит, что в нашей стране всем есть какое-то дело до моих денег. По сути, это моя карта и мои деньги, кому хочу, тому и передаю», — считает пользователь под ником Дмитрий.

«Опасаюсь спрашивать: а как расплачиваться на маркетплейсах?» — интересуется Helen.

«Пластиковое рабство. Вообще-то, на этой карте мои бабки, которыми банк пользуется без моего согласия. Заберите свои карты, я с наличкой похожу», — высказывается некто TooCool.

«А что делать с «Куфаром» и аукционом Ау, где люди продают свои вещи и дают покупателю реквизиты своей карты для оплаты?» — пытается разобраться пользователь Иван.

CityDog.io обратился к специалистам сервиса бесплатной и анонимной юридической помощи Legalhub.help и попросил объяснить, в каких случаях можно получить «административку» за распространение данных личной карты, а в каких — нет.

Юристы: все не так страшно

В формулировке статьи 12.35 КоАП фигурирует понятие «корыстное побуждение». Это значит, что привлечь к ответственности могут лишь в том случае, если вы поделились данными своей карты с целью наживы.

«Если человек предоставляет свои реквизиты третьим лицам за вознаграждение или с целью получения иной выгоды (встречная услуга за предоставление реквизитов), это может быть квалифицировано как административное правонарушение».

При этом для совершения административного правонарушения достаточно просто отправить сообщение с реквизитами, не передавая карточку физически.

Вероятно, основная цель введения статьи 12.35 КоАП — борьба с киберпреступлениями, поясняют юристы.

И все-таки: в каком случае мне может грозить наказание?

Иногда в интернете можно встретить объявления о легком заработке: все, что требуется для получения денег, — оформить карту и передать ее данные заказчику. Последние используют карту для проведения нелегальных транзакций, а держатель карточки рискует получить «уголовку» по 222-й статье и лишиться свободы сроком от 2 до 6 лет.

Специалисты отмечают, что если данные карточки передаются родственнику или знакомому безвозмездно и без намерения получить выгоду, то такой поступок не подпадет под действие статьи.

Что будет, если в своем инстаграме попросить скинуть денег и оставить реквизиты карты?

Если вы укажете номер счета и банка в публичном месте, то административной ответственности по статье 12.35 КоАП не будет.

«Важно, чтобы реквизиты позволяли получить доступ к личному счету, а указание номера счета и банка для сбора средств не позволит третьим лицам зайти на счет лица и осуществлять какие-либо операции», — объясняют юристы.

Три простых совета, как обезопасить себя

Чтобы быть наверняка уверенным в том, что никаких ошибок при передаче реквизитов карты не было совершено, юристы советуют придерживаться следующих правил.

1. Не передавать личные банковские реквизиты третьим лицам за вознаграждение или иную выгоду.

2. Быть осторожными с предложениями о легком заработке, связанными с оформлением и передачей банковских карт или их данных.

3. Если банковские данные нужно передать близким, например для помощи в совершении платежа, стоит убедиться, что аккаунт человека не взломан.

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