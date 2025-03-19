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«Кавказскую» бомбят, как же страшно»

  • 19.03.2025, 10:15
  • 2,854
«Кавказскую» бомбят, как же страшно»

На Кубани пылает пункт перевалки нефти.

В ночь на среду, 19 марта, беспилотные летательные аппараты атаковали пункт перевалки нефти «Кавказская», расположенный в Краснодарском крае.

О мощном пожаре, возникшем после налета дронов, сообщают российские Telegram-каналы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и министерство обороны России молчат, поэтому официальной информации от российской стороны пока нет.

Согласно данным из открытых источников, ППН «Кавказская» предназначен для транспортировки нефти на экспорт, пишет УНИАН.

Пункт содержит железнодорожный нефтяной терминал и соединительный трубопровод к нефтеперекачивающей станции «Кропоткин», входящей в трубопроводную систему Каспийского Трубопроводного Консорциума.

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