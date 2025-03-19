Стало известно, когда США и РФ начнут второй раунд переговоров в Джидде 2 19.03.2025, 10:22

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В Белом доме раскрыли дату.

Уже в это воскресенье, 23 марта, между США и Россией пройдут переговоры о деталях прекращении огня в Украине. Речь идет не о полной остановке боевых действий, а про удары по энергетике и всей инфраструктуре в целом.

Об этом заявил спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, сообщает Fox News.

«Дьявол скрывается в деталях. У нас есть команда, которая поедет в Саудовскую Аравию во главе с нашим советником по национальной безопасности (Майк Волц) и государственным секретарем (Марко Рубио), и я думаю, что мы должны выяснить эти детали», - сказал Уиткофф.

Он добавил, что договоренности о прекращении огня касаются паузы в ударах по инфраструктуре в целом, а не исключительно по энергетике. Уиткофф выразил надежду, что украинская сторона согласится на договоренности, которые были достигнуты. Кроме того спецпосланник уточнил, что переговоры состоятся в Джидде (Саудовская Аравия).

«Я, безусловно, надеюсь, что украинцы согласятся на это. У нас, конечно, есть некоторые детали, которые нужно обсудить, но это начнется в воскресенье в Джидде и мы проведем хороший разговор, чтобы достичь положительных результатов», - заявил Уиткофф.

В то же время неясно, будет ли на предстоящих переговорах Украина. Более того, с российской стороны тоже не было никаких заявлений о встрече 23 марта.

Комментируя звонок Трампа и Путина, Уиткофф заявил, что «это объединение двух больших лидеров ради блага человечества».

«Я бы отметил президента Путина за все, что он сделал сегодня во время этого звонка, чтобы приблизить свою страну к финальному мирному соглашению. И я бы сказал, и я бы отдал всю заслугу президенту Трампу, его выбору, миру через силу, восприятию того, что нет альтернатив, что прочный мир важен для обеих сторон», - сказал спецпредставитель США по Ближнему Востоку, который в том числе занимается российско-украинской войной.

Напомним, во вторник 18 марта, между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Одной из ключевых тем был вопрос завершения войны в Украине.

В частности, по итогам переговоров стало известно, что Путин дал согласие на 30-дневное перемирие. Однако речь идет не о полном прекращении огня, что предлагали США и на что согласилась Украина, а про остановку атак по энергетике и инфраструктуре.

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