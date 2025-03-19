Вертолет, корабль, РЛС: ГУР поразило много объектов РФ в Крыму 19.03.2025, 10:28

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Результаты работы показали на видео.

Украинские разведчики несколько дней подряд масштабно атаковали объекты РФ в Крыму. Были поражены вертолет, корабль «Федор Урюпин», более десяти РЛС и не только.

Об этом сообщает ГУР.

Так, по данным разведчиков, захватчики во временно оккупированном Крыму в течение нескольких дней дрожали от небывалого грохота - их дорогостоящие системы противовоздушной обороны оказались беспомощными перед точными ударами воинов ГУР МО Украины.

«На видео результаты успешной демилитаризации полуострова - поражен целый ряд российских радиолокационных станций (РЛС)», - констатируют в ГУР.

А именно:

48Я6-К1 «Подлет» (2шт);

1Л125 «Ниобий-СВ» (2шт);

39Н6 «Каста 2Е2» (3шт);

9С19 «Имбирь»;

«Небо-СВ»;

С-300ВМ;

«Небо-М»;

59Н6-Е «Противник-ГЕ»;

БРЛС «Мыс».

Также под удар попали пусковая установка С-300СВ, командные пункты РЛС «СТ-68» и РЛС 39Н6 «Каста 2Е2».

«А еще - три зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», транспортно-буксирное судно проекта С4236, универсальный буксир «Федор Урюпин» и вертолет Ми-8 российских оккупантов», - перечислили в разведке.

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