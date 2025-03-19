Вертолет, корабль, РЛС: ГУР поразило много объектов РФ в Крыму
- 19.03.2025, 10:28
- 1,412
Результаты работы показали на видео.
Украинские разведчики несколько дней подряд масштабно атаковали объекты РФ в Крыму. Были поражены вертолет, корабль «Федор Урюпин», более десяти РЛС и не только.
Об этом сообщает ГУР.
Так, по данным разведчиков, захватчики во временно оккупированном Крыму в течение нескольких дней дрожали от небывалого грохота - их дорогостоящие системы противовоздушной обороны оказались беспомощными перед точными ударами воинов ГУР МО Украины.
«На видео результаты успешной демилитаризации полуострова - поражен целый ряд российских радиолокационных станций (РЛС)», - констатируют в ГУР.
А именно:
48Я6-К1 «Подлет» (2шт);
1Л125 «Ниобий-СВ» (2шт);
39Н6 «Каста 2Е2» (3шт);
9С19 «Имбирь»;
«Небо-СВ»;
С-300ВМ;
«Небо-М»;
59Н6-Е «Противник-ГЕ»;
БРЛС «Мыс».
Также под удар попали пусковая установка С-300СВ, командные пункты РЛС «СТ-68» и РЛС 39Н6 «Каста 2Е2».
«А еще - три зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», транспортно-буксирное судно проекта С4236, универсальный буксир «Федор Урюпин» и вертолет Ми-8 российских оккупантов», - перечислили в разведке.