Госкомимущество рассказало, чье имя встречается чаще на карте Беларуси

Госкомимущество рассказало, чье имя встречается чаще на карте Беларуси4
- 19.03.2025, 10:48
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Янка Купала или Якуб Колас?
В Беларуси наметилось негласное соревнование между классиками белорусской литературы Янкой Купалой и Якубом Коласом — правда, уже не в творчестве, а в количестве улиц, названных в их честь. И пока один из них лидирует с небольшим отрывом: 245 улиц против 234. Такие данные содержатся в реестре улиц и дорог адресной системы Республики Беларусь, пишет «Телеграф».
Пока лидирует Янка Купала, отметил Государственный комитет по имуществу на своём сайте.
Но не только именами классиков называют улицы в Беларуси. Используются и привычные названия (Центральная, Садовая), и оригинальные (Агатовая в индустриальном парке «Великий камень», Кленовая Аллея или Солнечные Поля в пристоличном районе Зелёная Гавань).
Так, под Минском есть и свой Манхэттен.
Однако, как подчёркивается в сообщении, особое внимание ныне уделяется сохранению исторической памяти.
В последние годы в Беларуси стало трендом называть улицы в честь выдающихся деятелей науки, культуры, спорта, героев страны.
Всего в Беларуси специалисты насчитали 65,7 тысячи улиц, 20,2 тысячи из них — «привычные» названия (Центральная, Садовая, Лесная, Молодёжная, Полевая).