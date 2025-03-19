Разговор, не оправдавший надежд 6 Юрий Жигалкин, «Радио Свобода»

19.03.2025, 11:09

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Администрация Трампа находится в плену своих заблуждений относительно Путина.

Результаты телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным свидетельствуют о том, что дорога к любому соглашению между Украиной и Россией в лучшем случае будет очень долгой, таков основной тезис комментариев в американской прессе.

Согласие Владимира Путина на взаимный с Украиной отказ от воздушных ударов по энергетической инфраструктуре явно не соответствовало уровню ожиданий, связанных с этим телефонным разговором.

Буквально за день до него президент Трамп в разговоре с журналистами дал понять, что можно ожидать важных новостей, связанных с разделом территорий, с контролем над электростанциями. Но эти вопросы не были упомянуты ни в американских, ни в российских официальных отчетах о телефонном разговоре.

Да, отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры будет первой за три года войны попыткой ограничить масштабы боевых действий, но, как отмечают американские комментаторы, президент Трамп явно надеялся добиться большего.

Мало того, в заявлении по итогам переговоров, Москва объявила, что ее ключевое требование состоит в полном прекращении западных поставок вооружений и разведывательной информации Украине в качестве предварительного условия для достижения мира. Требование, на взгляд многих амреиканских комментаторов, невыполнимое.

Через несколько часов после телефонного разговора двух президентов специальный посланник президента Трампа Стив Уиткофф сделал акцент на прогрессе, достигнутом в ходе этого разговора. По его словам, от согласия Владимира Путина на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и потенциального моратория на боевые действия на Черном море путь недалек до полномасштабного прекращения огня. Разработкой деталей этого соглашения займутся американская и российская делегация на переговорах в Саудовской Аравии, которые должны начаться в воскресенье, сказал Уиткофф.

Собеседники «Радио Свобода» настроены более скептично.

Результаты телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина подтверждают прогнозы о неготовности российского лидера не только к мирным переговорам, но и к перемирию с Украиной, говорит в интервью Радио Свобода Марк Кремер, сотрудник Центра Дэвиса Гарвардского университета:

«На мой взгляд, очевидно, что, с практической точки зрения, результаты этого разговора минимальны, но он дает возможность сделать ясный вывод: у Владимира Путина нет никого желания закончить эту войну, пойти на какие-либо значимые уступки. Все это лишь укрепило меня во мнении, что переговоры с ним на подобных условиях бессмысленны. Одновременно, эта ситуация свидетельствует о том, что администрация Дональда Трампа, выражавшая накануне этого разговора надежду на достижение важных договоренностей, в том числе, касающихся раздела территории, находится в плену своих заблуждений относительно Владимира Путина».

Владимир Путин не готов к миру с Украиной, что однозначно подтвердил этот телефонный разговор, говорит Уильям Померанц из вашингтонского Вильсоновского центра:

– Этот разговор касался лишь плана приостановки боевых действий, а не прекращения войны и заключения мирного соглашения, что является целью президента Трампа. Я думаю, эта договоренность создает проблемы для Украины, не в интересах которой отказываться от возможности наносить удары по военной инфраструктуре России. Что более важно, я предполагаю, что Россия вряд ли откажется от атак на гражданскую инфраструктуру Украины. Поэтому мне трудно представить каким образом эта договоренность может быть осуществлена в недалеком будущем. В том, что касается более отдаленной перспективы, я не верю, что Киев, который обладает значительными военными ресурсами, согласится с условиями, о которых постоянно говорит Владимир Путин, условиями, которые лишат Украину надежд на стабильный продолжительный мир.

Белый дом, скорее всего, будет продолжать попытки убедить Путина пойти на перемирие с Украиной, говорит Уильям Померанц:

– Я ожидаю, что Белый дом будет следовать своей прежней стратегии и Украине придется делать ставку на Европу, а не Соединенные Штаты как основного гаранта безопасности. На мой взгляд, важным фактором, создающим неизвестность, является позиция президента Трампа. Можно предположить, что недавние заявления Дональда Трампа о том, что препятствием к миру является позиция Украины, а не России могут дать Владимиру Путину основания для надежд на то, что Вашингтон заставит Киев пойти на значительные уступки. Совершенно ясно, что принципиальным препятствием к достижению мирного соглашения является позиция Владимира Путина. Обмен военнопленными или снижение интенсивности воздушных атак по объектам инфраструктуры не является предметом его интересов. Единственное, чего всегда хотел Путин, это победы. Я думаю, что после публичных критических жестов Дональда Трампа по отношению к Владимиру Зеленскому у Владимира Путина есть больше оснований выставить повышенные требования в обмен на свое согласие примкнуть к мирному процессу.

Согласие Владимира Путина на отказ от ударов по энергетической инфраструктуре может привести к созданию условий для перемирия, полагает военный эксперт из Гудзоновского института Ричард Вайц:

– Я думаю, что препятствия на пути к заключению мирного договора огромны, но если говорить о более скромных задачах, то эта инициатива может начать процесс, который приведет к соглашению о прекращении огня на определенный срок. Такое соглашение может стать базисом для дальнейших переговоров об условиях мирного соглашения. Я не испытываю особого оптимизма по поводу жизнеспособности этого процесса, но я пока не готов охарактеризовать эту инициативу президента Трампа как провал.

– Отказ от ударов по энергетической инфраструктуре выглядит наиболее легкой уступкой для Владимира Путина, считает Ричард Вайтц.

– Для украинцев отказ от ударов по топливной инфраструктуре России может быть более серьезной жертвой, чем для российской стороны, поскольку теперь они видят, что Путин реально обеспокоен их способностью бить по территории России. Путину проще пойти на этот шаг, потому что с наступлением весны он не может «заморозить» Украину. Вместе с тем обе стороны осознают, что атаки на энергетическую инфраструктуру не дадут им решающего перевеса в ходе этой войны. То же самое можно сказать и о возможном прекращении боевых действий на Черном море. Да, этот шаг, казалось бы, нейтрализует плоды ее победы, результатом которого стало перемещение российского Черноморского флота из Крыма в восточную часть моря. С другой стороны, для самой Украины важно обеспечить безопасное передвижение ее торговых судов по Черному морю. И при этом, насколько я понимаю, значительная часть воздушных ударов по территории Украины наносится с российских кораблей на Каспии. Так что оба эти решения не приведут к прекращению боевых действий на линии разделения, но, потенциально, они могут стать прологом к процессу, который приведет к прекращению огня.

Пойдя на разговор с Владимиром Путиным о нераспространении ядерного оружия, Ближнем Востоке, торговле, Дональд Трамп, возможно, пытается убедить его в том, что уступки могут принести дивиденды, предполагает Ричард Вайц:

– Не исключено, что Дональд Трамп и люди в его окружении решили расширить круг тем, обсуждаемых с Владимиром Путиным, чтобы открыть перед ним перспективу нормализации отношений в определенных областях как компенсацию за потери, на которые он может согласиться ради заключения мирного договора с Украиной.

Юрий Жигалкин, «Радио Свобода»

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