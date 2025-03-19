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OZON запустил в Беларуси продажу уцененных товаров

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  • 19.03.2025, 11:15
  • 2,484
OZON запустил в Беларуси продажу уцененных товаров

Теперь можно продавать б/у, поврежденные или бракованные товары со скидкой до 99%.

Российский маркетплейс OZON запустил продажу уцененных товаров для продавцов из Беларуси и Кыргызстана. Теперь они могут предлагать б/у, поврежденные или бракованные товары со скидкой до 99%, пишет телеграм-канал «Ozon Business СНГ».

Эта новая опция доступна по схемам продажи FBS и realFBS. Размер скидки устанавливается самим продавцом.

Все уцененные товары будут собраны в специальном разделе, где покупатели смогут сразу увидеть причины снижения цены.

Для создания карточки уцененного товара продавцам необходимо выбрать соответствующий товар из списка и нажать кнопку «Создать копию товара FBS с уценкой». Затем нужно указать причину уценки, состояние товара, артикул, размер скидки, склад и загрузить фото, на котором будут видны недостатки.

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