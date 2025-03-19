Bloomberg: Страны ЕС будут участвовать в переговорах по Украине 1 19.03.2025, 11:19

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Официальные лица США проинформировали европейских коллег.

Официальные лица США сказали европейским коллегам, что ЕС должен участвовать в любом мирном соглашении между Украиной и РФ.

Об этом пишет издание Bloomberg.

По данным издания, Россия хочет снять санкции, введенные ЕС в рамках соглашения.

«США недавно передали европейцам сообщение о том, что приоритетом является прекращение боевых действий в конфликте и обсуждение таких вопросов, как возможные договоренности по безопасности для Украины после этого», - отметили собеседники на условиях анонимности.

Государственный секретарь США Марко Рубио на прошлой неделе намекнул на роль ЕС в комментарии журналистам.

«Европейский Союз ввел значительные санкции против Российской Федерации и лиц внутри России. Поэтому с ними нужно будет проконсультироваться, и их нужно будет привлечь к этому процессу и тому подобное», - сказал он.

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