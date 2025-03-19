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Пьяная белоруска выхватила руль у водителя такси

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  • 19.03.2025, 11:33
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Пьяная белоруска выхватила руль у водителя такси

Женщина спровоцировала ДТП.

В ночь на 17 марта на хлебозаводской дороге между Полоцком и Новополоцком случилось необычное ДТП. 23-летняя пассажирка такси с явными признаками алкогольного опьянения отвлекла водителя, а затем внезапно выхватила у него руль, сообщает Onliner со ссылкой на ГАИ Витебщины.

За рулем Toyota находился 28-летний таксист, который потерял контроль над автомобилем. Машина съехала в кювет и опрокинулась. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

На пассажирку составили административный протокол за создание аварийной обстановки. От медицинского освидетельствования она отказалась. Ей грозит штраф до 20 базовых величин.

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