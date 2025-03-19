Путин на закрытой встрече с российскими олигархами рассказал, чего хочет от переговоров с Трампом 7 19.03.2025, 11:35

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Глава Кремля обозначил территориальные претензии РФ.

Путин не будет претендовать на Одессу, если оккупированные территории, а также Херсонская и Запорожская области будут признаны российскими. Об этом речь шла на закрытой встрече в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет «КоммерсантЪ».

По информации спецкора издания Андрея Колесникова, Путин в закрытом режиме рассказал «90 особо отличившимся в ходе отбора участникам», в чем смысл переговоров с Трампом именно на этом этапе.

В частности Путин утверждал, что войны бы не было, если бы изначально признали Крым российским. Позже достаточно было признания автономий Луганской и Донецкой республик. Сейчас — признания их, а также Херсонской и Запорожской областей в составе России.

«Теперь, по словам моих собеседников, речь на переговорах идет о том, что достигнутое у России не отнять и что следует признать в составе России Крым, Севастополь и четыре известных территории: Луганскую, Донецкую республики, Херсонскую и Запорожскую области. Если это произойдет в ближайшее время, Россия, рассказали мне участники встречи, не станет претендовать на Одессу и другие территории, сейчас принадлежащие Украине», — пишет Колесников.

Ранее о том, что в ходе переговоров с Трампом Путин может потребовать и другие украинские территории, включая критически важный порт Одесса, писало издание The New York Times.

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