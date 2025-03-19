Украина и не только: ряд стран ввел санкции против режима Лукашенко 1 19.03.2025, 11:39

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Под ограничения попали предприятия, причастные к войне.

Восемь европейских государств присоединилось к принятому 24 февраля санкционному пакету Евросоюза в отношении Беларуси, сообщил 18 марта Совет ЕС.

Это сделали Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Северная Македония, Украина и Черногория.

Новые санкции, принятые 24 февраля 2025 года, в отношении белорусского производителя полупроводников, интегральных схем и других высокотехнологичных товаров ОАО «Интеграл» были введены «ввиду ситуации в Беларуси и участия Беларуси в российской агрессии против Украины».

Они были приурочены к третьей годовщине российского вторжения на украинскую территорию.

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