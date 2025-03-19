Переговоры под канонаду Леонид Невзлин

19.03.2025, 12:14

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Леонид Невзлин

Путин отверг оба варианта перемирия.

Вчерашние переговоры Трампа и Путина, во время которых российский диктатор якобы дал команду своим войскам прекратить обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, закончились очередной массированной бомбёжкой. Россияне выпустили шесть баллистических ракет и 145 ударных дронов; пострадали гражданские объекты в разных регионах страны.

Следующий раунд переговоров между США и РФ запланирован на будущее воскресенье — делегации должны встретиться в Саудовской Аравии. Однако уже сейчас можно отследить определённую динамику.

Существовало два предложения — американское и европейское; оба были поддержаны Киевом. Вашингтон предлагал всеобъемлющее перемирие на 30 дней. Европа предлагала прекращение огня в воздухе и на море, но не на земле. Путин, судя по всему, отверг оба варианта и, вероятно, дал некие обещания не наносить удары по энергетической инфраструктуре. Возможно, он рассчитывает, что это остановит болезненные для него атаки украинцев на нефтеперерабатывающие объекты РФ.

Путин будет тянуть время и соглашаться только на те предложения, которые позволят ему занять наиболее выигрышную позицию на поле боя. На прекращение огня, которое могло бы спасти жизни прямо сейчас, он не соглашается ни в каком виде, обставляя его невыполнимыми условиями. Путин хочет вести долгие переговоры под канонаду, пытаясь добиться своих целей военными средствами.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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