«Четверть инфарктов у пожилых и диабетиков протекают бессимптомно»
- 19.03.2025, 11:47
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Белорусский кардиолог рассказал о незаметном инфаркте.
В интервью порталу «Здоровые люди» завкафедрой внутренних болезней, кардиологии и ревматологии Белорусского государственного медуниверситета, доктор медицинских наук, профессор Андрей Пристром назвал пожилой возраст и наличие сахарного диабета причиной того, что инфаркт миокарда может протекать бессимптомно.
«У людей пожилого возраста, а также у тех, кто страдает сахарным диабетом, интенсивность болей снижается. Поэтому у них нередко инфаркт миокарда не имеет каких-либо специфических симптомов», — отметил Андрей Пристром и подчеркнул, что на долю таких безболевых инфарктов приходится около 25%.
Кардиолог отметил, что диагностировать такую бессимптомную форму инфаркта бывает сложно, что сказывается на лечении.
«Некоторые пациенты с инфарктом миокарда рассказывают о том, что начинают болеть плечи и руки. И бывает сложно сориентироваться, эта боль из-за развития инфаркта миокарда, либо причина в другом — потянул, поднял что-то тяжелое. К слову, доля атипичных и бессимптомных форм очень сильно варьирует от возраста, и чем старше человек становится, тем их больше, — рассказал специалист.
Эксперт также рассказал, что растет число инфарктов у женщин.
«Динамика последних десятилетий продемонстрировала увеличение доли женских инфарктов. В настоящее время крупные инфаркты миокарда чаще встречаются у мужчин (примерно в 60% случаев, у женщин — в 40%). И причина этому — значительный рост ожирения среди женского населения, которое, в свою очередь провоцирует развитие сахарного диабета 2-го типа и также является риском инфаркта миокарда», — подчеркнул врач.