Белосток отметит День Воли концертом хора «Унiя» 19.03.2025, 12:02

Концерт называется «Беларускія маршы і песні. Лірыка змагання».

В Белостоке 25 марта, в День Воли, состоится концерт «Беларускія маршы і песні. Лірыка змагання». Как сообщил сайту Charter97.org Центр белорусской культуры в Белостоке, в этот праздничный день выступит хор «Унiя»

«Унія» — первый белорусский мужской хор, который возобновил свою деятельность в августе 2020 года и выступил на ступеньках филармонии.

Некоторые его участники, в том числе лидер Павел Гонца, были репрессированы, но смогли уехать. Павел Гонца возродил хор в изгнании. В состав хора входят белорусы, поляки, украинцы и литовцы.

Концерт состоится 25 марта в 18:30.

Адрес: Комплекс музыкальных школ (Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku), улица Подлесьна 2 (ul. Podleśna 2).

Организатор — Центр белорусской культуры в Белостоке.

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