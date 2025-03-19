Белосток отметит День Воли концертом хора «Унiя»
- 19.03.2025, 12:02
Концерт называется «Беларускія маршы і песні. Лірыка змагання».
В Белостоке 25 марта, в День Воли, состоится концерт «Беларускія маршы і песні. Лірыка змагання». Как сообщил сайту Charter97.org Центр белорусской культуры в Белостоке, в этот праздничный день выступит хор «Унiя»
«Унія» — первый белорусский мужской хор, который возобновил свою деятельность в августе 2020 года и выступил на ступеньках филармонии.
Некоторые его участники, в том числе лидер Павел Гонца, были репрессированы, но смогли уехать. Павел Гонца возродил хор в изгнании. В состав хора входят белорусы, поляки, украинцы и литовцы.
Концерт состоится 25 марта в 18:30.
Адрес: Комплекс музыкальных школ (Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku), улица Подлесьна 2 (ul. Podleśna 2).
Организатор — Центр белорусской культуры в Белостоке.