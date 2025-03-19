Forbes: Украина должна истощить самый важный ресурс РФ 2 19.03.2025, 12:04

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Это может стать формулой военной победы.

Эксперты говорят, что для общей победы Украина должна нанести РФ в три раза больше потерь. Еще в декабре 2023 года глава Минобороны Эстонии заявил, что для победы над РФ в 2024 году ВСУ должны ликвидировать порядка 100 тысяч вражеских солдат, сообщает Forbes.

По итогам прошлом года ВСУ убили и ранили больше 200 тысяч солдат ВС РФ, а это вдвое больше, чем Таллин считал необходимым. По словам Главнокомандующего ВСУ Сырского, за 10 недель 2025 года армия Путина потеряла на поле боя до 100 тысяч военнослужащих.

Согласно эстонской теории победы, Украина может победить Россию, уничтожив больше хорошо подготовленных войск, чем может заменить российская система военной подготовки, тем самым инициировав постепенный общевойсковой крах.

Военные эксперты говорят, что каждые 6 месяцев Кремль может подготовить 130 тысяч новичков, однако не все они идут прямиком на фронт. Если Кремль будет формировать только по 40 тысяч новичков каждые 6 месяцев, то это вынудит РФ бросать в бой необученных солдат. Как итог произойдет ухудшение качества российских сил.

С 2022 по 2023 годы ежегодно в среднем ВСУ отправляли на тот свет по 172 тысячи вражеских солдат. По итогам 2024 года, было убито и ранено 210 тысяч солдат Путина. Так почему же российская армия не рухнула?

Ответ может заключаться в том, что она рушится, но очень медленно. Аналитики напоминают, что в феврале остановилось годичное наступление ВС РФ на Донбассе.

Или, может быть, это потому, что у России наконец заканчиваются хорошо обученные войска и, как следствие, она теряет способность проводить значимые наступательные действия в больших масштабах, как и предполагали аналитики в Таллине.

Однако потери есть и у ВСУ. Как итог ситуация на поле боя снова зайдет в тупик. Будет картина, когда две изнуренные армии будут наносить все мягкие и мягкие удары. Подобный тупик в конечном итоге будет выгоден России, пояснили в Frontelligence Insight. Это потому, что в Украине проживает 38 млн человек, а в России — 144 млн.

Украина должна ослабить российскую армию быстрее, чем Россия ослабит украинскую армию. В настоящее время соотношение потерь в пользу Украины, но недостаточно, учитывая большие людские резервы РФ. Потери на поле боя должны быть в соотношении 1 к 3, а на 1 к 1,86.

Убивая, калеча или заставляя дезертировать трех россиян за каждого потерянного ими солдата, украинцы могут истощить самый важный ресурс России — людей. Чтобы достичь таких показателей, Украине и дальше необходима военная поддержка со стороны Запада.

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