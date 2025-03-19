Ученые раскрыли секрет красного цвета

Ученые раскрыли секрет красного цвета2
- 19.03.2025, 12:11
Люди называют лица, изображенные на красном фоне, более властными.
Представители различных культур — да и каждый отдельный человек — могут по-разному трактовать значения цветов. Тем не менее, существуют и общий набор ассоциаций: он отражен в дорожных знаках, рекламе, искусстве. Например, зеленый часто соотносят с природой и спокойствием, а красный — со страстью, опасностью и запретами, пишет «Нож».
Исследователи провели два эксперимента с участием 55 японских студентов. В первом они показывали добровольцам несколько женских лиц, сгенерированных нейросетью, во втором — столько же ИИ-изображений с мужскими лицами. Все портреты поочередно помещали на красный, зеленый и серый фоны.
Далее ученые провели два опроса. Первый был призван определить, считают ли участники, что лица на красном фоне — это изображение людей, любящих доминировать над другими.
Затем они сравнили, работает ли «эффект красного фона», если поместить на него простые геометрические фигуры. Также специалисты попытались понять, связаны ли интерпретации с отношением людей к самому цвету, или они действительно приписывают особые свойства изображениям лиц.
Результаты показали, что лица на красном фоне с большей вероятностью воспринимались как доминирующие. Что важно, эффект был одинаков как для ИИ-портретов мужчин так и для женских лиц.
В выводах к исследованию ученые уточнили, что эксперимент следует повторить на более широкой выборке людей. И все же, по их мнению, работа частично проливает свет на то, как люди воспринимают красный цвет.