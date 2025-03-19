ЕС против Орбана Петр Олещук

19.03.2025, 11:46

Европейскому сообществу необходимо быть бдительным и единым.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, бывший борец за демократию, сегодня превратился в одного из самых опасных агентов российского влияния в Европе. Его политический курс, сопровождаемый коррупционными схемами и тесными связями с российскими спецслужбами и криминальными структурами, представляет реальную угрозу для единства Европейского Союза. Сквозь призму последних заявлений премьер-министра Венгрии по вопросам европейской политики и отношения к Украине становится очевидно, что его риторика и действия направлены на подрыв традиционных европейских ценностей и безопасности.

По данным ряда расследований, при правлении Орбана Венгрия превратилась в базу для деятельности российских спецслужб в Европе. Так, «Международный инвестиционный банк», который официально функционировал в Будапеште, использовался как прикрытие для операций ФСБ. Многолетнее сотрудничество с российскими службами, а также предоставление гражданства лицам со спорными связями позволили Кремлю получить уникальную возможность проникновения в Шенгенскую зону. Кроме того, секретные договоры, такие как контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Пакш-2», свидетельствуют о растущей финансовой зависимости от Москвы и многочисленных коррупционных схемах, используемых для вывода средств в оффшорные зоны.

Согласно последним заявлениям, Орбан выступает с риторикой, которая подчеркивает необходимость пересмотра существующего европейского порядка и критически оценивает поддержку Украины в рамках европейской интеграции. Премьер-министр Венгрии утверждает, что чрезмерное вмешательство внешних сил и идеологическое давление со стороны других членов ЕС могут ослабить национальные интересы отдельных государств. Такое позиционирование создает почву для раскола между странами, традиционно поддерживающими общую европейскую политику, и теми, кто выбирает курс на автономное, даже пророссийское, видение своей безопасности и экономического развития. Эта риторика особенно резонирует в условиях глубокой кризиса доверия к европейским институтам, которые уже испытали удар из-за многочисленных случаев коррупции и политических манипуляций.

Орбан не только открыто контактирует с российскими силовыми структурами, но и продолжает встречаться с представителями Кремля, в том числе с президентом Путиным. Такие встречи свидетельствуют о сохранении пророссийского курса, который, по словам критиков, способствует усилению дестабилизации в Европе. Внутренняя политика Орбана, основанная на авторитарных методах управления, репрессиях против оппозиции и независимых СМИ, лишь усиливает критику со стороны других стран ЕС, обостряя внутренние противоречия и угрозу единству союза.

Подрыв европейской солидарности приобретает новые измерения, когда политические лидеры, подобные Орбану, открыто бросают вызов сложившимся нормам и стандартам ЕС. Отказ от совместной борьбы с пророссийским влиянием, легитимация незаконных схем и сотрудничество с российскими спецслужбами создают серьезный риск для стабильности всего континента. Кроме того, стремление Орбана пересмотреть внешнеполитические курсы, в частности в отношении Украины, может привести к ослаблению европейского фронта на фоне обострения конфликта на востоке Европы и дальнейшей агрессии России.

В образе Виктора Орбана мы видим фактора, способного расколоть все европейское сообщество. Его политика пророссийского курса, коррупционные схемы и безответственное отношение к общим европейским интересам представляют серьезную угрозу для единства ЕС. Особенно опасны последние заявления, в которых он призывает к пересмотру европейской системы безопасности и критикует поддержку Украины, поскольку такая риторика может ослабить совместные усилия стран-членов против внешних вызовов и угроз. Европейскому сообществу необходимо быть бдительным и единым, чтобы противостоять тем, кто пытается использовать внутренние разногласия в своих политических интересах.

Петр Олещук, доктор политических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

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