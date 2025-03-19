Ирония политической судьбы 2 Владимир Фесенко

19.03.2025, 12:44

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Владимир Фесенко

Трамп и Путин договорились о частичном выполнении мирного плана Зеленского.

Тезисно об итогах телефонного разговора Трампа и Путина в контексте мирных переговоров:

1. Предательства не произошло. У нас очень боялись, что Путин снова зазомбирует Трампа, и тот станет выполнять прихоти Кремля о прекращении поставок оружия Украине, будет давить на нас в отношении прекращения мобилизации и выполнения других требований Путина. Российский диктатор озвучил Трампу свои хотелки, но согласия на их выполнение не получил. Однако расслабляться рано. Россия будет выдвигать свои ультиматумы и в дальнейшем, на следующих этапах переговоров.

2. Ирония политической судьбы — Трамп и Путин договорились о частичном выполнении мирного плана Зеленского. Напомню, что перед переговорами в Джидде Зеленский предлагал переходное прекращение огня — на 30 дней, сначала в воздухе, на море и в отношении ударов по энергетическим объектам. Сейчас Трамп и Путин договорились о необходимости договориться сначала о прекращении огня по портам и объектам энергетической инфраструктуры. Конечно, это еще надо согласовать с Зеленским, а дальше согласовать саму процедуру такого прекращения огня.

3. В ближайшее время должны начаться технические, экспертные переговоры о прекращении огня по портам и объектам энергетической инфраструктуры. И это уже должны быть прямые переговоры между экспертными группами России, Украины и США. США, насколько я понимаю, будут контролером выполнения соглашения о прекращении огня. И это будет первый тест — насколько быстро и результативно удастся договориться о таком прекращении огня. Также состоится практическая отработка переговорных механизмов и процедур. А дальше главный тест — а как эта договоренность будет выполняться? Именно от этого будет зависеть дальнейшая судьба переговоров о полном прекращении огня.

4. Очень важный нюанс, на который обращаю внимание: а как юридически будет оформлена эта договоренность о прекращении огня по портам и объектам энергетической инфраструктуры? И кто ее будет подписывать? Это будет крайне важный прецедент на будущее.

5. Вырисовывается определенная логика дальнейшего мирного процесса. Похоже, что это будет поэтапное прекращение огня. Первый этап — прекращение огня по портам и объектам энергетической инфраструктуры. Если все будет в порядке, то второй этап — прекращение огня в воздухе и на море. Третий и наиболее сложный этап — прекращение огня на суше. Если будет именно так, то вряд ли стоит ждать полного прекращения огня до Пасхи. Все это растянется во времени на более длительный период.

6. После разговора с Путиным Трамп не дал пресс-конференцию (лишь опубликовал пост в своей социальной сети) и пока что не позвонил президенту Зеленскому, хотя и анонсировал такой разговор. Видимо, очень устал после тяжелого разговора с российским диктатором. А может, и не очень доволен, и не хочет демонстрировать эту эмоцию на публику. А к разговору с президентом Украины надо подготовиться, если речь будет не только о пересказе разговора с Путиным.

Владимир Фесенко, nv.ua

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