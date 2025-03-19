«Мама, я думала, что меня невозможно удивить» 19.03.2025, 12:49

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Белоруска рассказала о школе мечты в Польше.

Читательница сайта Charter97.org из Белостока рассказала, как переезд в Польшу перенесла ее дочь школьного возраста:

– Каждый переезд – это невероятный стресс и напряжение, но вместе с тем и новые открытия. Так случилось и с нашей семьей. Смена места жительства означает смену школы. А для ребенка школа – самое важное в период обучения.

Моя дочь говорит, что войдет в книгу рекордов Гиннеса по количеству сменяемых школ. Сначала в Беларуси ликвидировали частные школы, и мы вынуждены были пойти в государственную гимназию в Минске, ощутив давление идеологической машины.

Потом была школа в Белостоке. Здание ничем не отличается от минской школы, но учебники – фантастические. Больно было видеть, насколько обделены наши ученики даже в учебниках.

Но вот в центре Польши меня поразили новые аспекты образовательного учреждения. Экскурсия по школе длилась более двух часов. Это действительно большая школа, но дело не в размерах. Прежде всего, привлекает внимание разнообразие кабинетов.

Кабинет познания мира – это комната с различными устройствами: здесь и бассейн с подсвеченными разноцветными шарами, и микроскопы, и различные сенсорные устройства, и проектор с разнообразными интерактивными играми. Кабинет гимнастики – с мягкими модулями, скалодромом. Огромный спортивный зал с трибунами, который при необходимости делится на три меньших.

Кабинет стоматолога – можно записаться и лечить зубы прямо в школе. Кабинет фторирования зубов – место для покрытия зубов фтором. Такая практика распространена во всех школах. Отдельная рекреационная зона для дискотек со светомузыкой.

Библиотека и читальный зал с современными красочными книгами – глаза просто разбегаются! И еще кабинет психолога – не просто стол и кресло, а полноценный набор психологических инструментов: здесь и балансир, и бассейн с кинетическим песком, и множество других незнакомых мне предметов.

В завершение мы зашли в класс дочери. Там, как и в каждом кабинете, компьютер, проектор, интерактивная доска. Это уже как обязательное оборудование каждого класса.

Когда мы вышли во двор, дочь сказала: «Мама, я думала, меня невозможно удивить, но это же сказочная школа». Во дворе нас тоже ожидало удивление: под сенью сосен – современная спортивная площадка с мягким покрытием (площадка для мини-футбола, баскетбола и волейбола, тренажеры).

Вся эта роскошь доступна жителям поселка примерно такого же размера, как белорусские Солигорск или Лида. Вспоминается лозунг советских времен: «Два мира – два детства». Очень точно сказано, добавить нечего...

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