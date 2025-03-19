Инвестор Tesla предложил Маску уволиться 16 19.03.2025, 12:54

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Илон Маск

Миллиардер ответил.

Известный американский инвестор Росс Гербер, компания которого владеет примерно 260 000 акций Tesla стоимостью около $105 млн, призвал Илона Маска сосредоточиться на компании или уйти с поста генерального директора, заметил New Voice.

В интервью Sky News он сказал, что Tesla оказалась в кризисе из-за поведения Маска.

По мнению Гербера, Маск должен «либо вернуться к Tesla и стать ее полноценным руководителем, отказавшись от других должностей, либо сосредоточиться на правительственной деятельности и продолжать свое дело, но найти соответствующего генерального директора для Tesla».

Инвестор считает, что Маску просто не хватает времени для управления компанией, поскольку он также занимается социальной сетью X и работает руководителем Департамента эффективности правительства США.

«Илон Маск просто уничтожил репутацию компании. Продажи стремительно падают, так что да, это кризис. Лучший продукт на рынке буквально не удается продавать, потому что генеральный директор настолько неоднозначная фигура», — сказал Гербер.

Между тем сам Маск в интервью Fox News заявил, что его компания стала жертвой скоординированной кампании «внутреннего терроризма».

Он утверждает, что «левые» и «демократы» виноваты в поджогах дилерских центров Tesla и автомобилей.

«И я считаю, что здесь действуют также большие силы. То есть я не знаю, кто это финансирует и кто координирует, потому что это просто безумие. Я никогда не видел ничего подобного. Tesla просто производит электромобили и ничего не сделала, чтобы заслужить эти злобные нападки», — сказал Маск.

Бизнесмен предполагает, что одной из причин этой ненависти может стать его активная позиция против коррупции и расточительности в правительстве. Он считает, что люди, которые получают выгоду от этих злоупотреблений, таким образом мстят ему и Tesla.

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