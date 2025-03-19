Врачи массово бегут из Минска 2 19.03.2025, 13:02

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За год уволилось 1170 специалистов.

В Минске за 2024 год уволились 1170 врачей. Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игорь Юркевич, однако, видит «положительную тенденцию по закреплению врачебных кадров на местах». По его словам, текучесть кадров в прошлом году снизилась и составила 11,7 % (в 2023-м — 11,81%). Укомплектованность врачебных должностей по занятым ставкам выросла на 2% и составила 95% (в предыдущем году были 93,1%). Если верить этим цифрам, изменения минимальны. И это при том, что есть данные о завышенной на 20% укомплектованности медицинскими кадрами.

Как сообщало «Еврорадио», самый большой дефицит медиков — в Минске. Количество вакансий врачей выросло на 10,3%, а медперсонала среднего звена — на 20,1%. Об этом в документах пишут чиновники Минздрава.

Что касается положительной динамики по укомплектованности врачами и медперсоналом, то за этим скрывается серьезная нагрузка на сотрудников: коэффициент совместительства врачей (1,24) близок к критическому значению (1,25). Это говорит о переработке. Врачи вынуждены совмещать несколько ставок, чтобы компенсировать нехватку коллег.

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