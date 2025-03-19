«Старшая сестра сказала, что он теперь «сказочно богат»
- 19.03.2025, 13:16
Беларусь возродится тогда, когда труд талантливых людей начнут оплачивать должным образом.
Читатель сайт Charter97.org, проживающий в Польше, рассказал о неожиданном звонке из Беларуси:
— Позвонил мне из Беларуси друг Петр (имя изменено), чтобы поделиться радостной новостью: у него вышла первая книга. Петя посвятил своей книге больше года работы, и вот она новенькая стоит на полке. Я поздравил его и расспрашиваю о деталях, о трудностях, с которыми приходится сталкиваться писателям. А он мне и говорит: «Знаешь, я не очень доволен, потому что поменяли обложку. Министерство информации не утвердило первоначальный вариант, так как основные цвета на ней были белый и красный».
Петр пытался спорить, что это не красный, а бордовый, да еще с разными другими деталями на бордовом фоне, но никто и слушать не стал.
Ну ладно, обложка... Но больше всего меня поразил авторский гонорар — аж 102 рубля! Сто два рубля (30 евро) за интеллектуальный труд в течение года, за труд литературного искусства!
И я аж загрустил. Как же за такие деньги можно заниматься литературой? До чего же принижают людей в Беларуси! Прежде всего творческих людей, талантливых, небезразличных к национальной культуре.
И говорю ему: «Слушай, Петр! Да 5-летний сын моей подруги недавно победил в Польше в конкурсе декламации, получив две сумки подарков и 450 злотых (110 евро) гонорара. По этому поводу его старшая сестра сказала, что он теперь «сказочно богат».
Как же я всем сердцем желаю, чтобы творческие люди могли заниматься только творчеством, а не сидеть ночами над произведениями, а днем вкалывать в холодном цеху. Потому что Беларусь возродится тогда, когда труд талантливых людей начнут оплачивать должным образом.