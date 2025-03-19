Зеленский сообщил, что сегодня проведет телефонный разговор с Трампом

Зеленский сообщил, что сегодня проведет телефонный разговор с Трампом4
- 19.03.2025, 13:28
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Президент Украины хочет услышать детали переговоров Трампа с Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 19 марта, проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Во время пресс-конференции в президентском дворце в Хельсинки Зеленский сообщил, что обсудит детали следующих шагов по достижению мира с американским президентом.
«Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом. Мы сегодня с ним будем обсуждать детали. Я думаю, детали следующих шагов», — сказал он.
Зеленский добавил, что ранее уже состоялась хорошая встреча украинской и американской команд. Президент Украины отметил, что ожидает услышать от Трампа детали его разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.
«И я думаю, что услышу от него детали его разговора сегодня», — сказал украинский президент.