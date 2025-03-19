закрыть
19 марта 2025, среда, 14:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский сообщил, что сегодня проведет телефонный разговор с Трампом

4
  • 19.03.2025, 13:28
  • 1,434
Зеленский сообщил, что сегодня проведет телефонный разговор с Трампом

Президент Украины хочет услышать детали переговоров Трампа с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 19 марта, проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Во время пресс-конференции в президентском дворце в Хельсинки Зеленский сообщил, что обсудит детали следующих шагов по достижению мира с американским президентом.

«Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом. Мы сегодня с ним будем обсуждать детали. Я думаю, детали следующих шагов», — сказал он.

Зеленский добавил, что ранее уже состоялась хорошая встреча украинской и американской команд. Президент Украины отметил, что ожидает услышать от Трампа детали его разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

«И я думаю, что услышу от него детали его разговора сегодня», — сказал украинский президент.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко
Европа больше не может полагаться на Дядю Сэма
Европа больше не может полагаться на Дядю Сэма Гарри Каспаров