В любой момент может прилететь черный лебедь 2 Александр Класковский

19.03.2025, 13:41

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Александр Турчин

Премьера Турчина ждут большие трудности.

В условиях санкций белорусскую экономику в немалой степени спасла переориентация на Россию. Но и на этом направлении не все гладко.

В частности, Москва не спешит создавать объединенные рынки газа, нефти и нефтепродуктов. На что Лукашенко рискнул даже попенять «старшим братьям», выступая на днях в российском Совете Федерации: «Что вы держитесь за нефть, газ? У вас же девать их некуда. Давайте договариваться».

Белорусские власти засекретили большую часть статистики, но из той же речи следовало, что работа двух отечественных НПЗ «перестает быть прибыльной». А ведь когда-то их продукция с хорошим наваром продавалась в Европу, которую сейчас белорусское начальство и пропаганда костят в хвост и гриву.

Почему Кремль тянет резину с объединением рынков энергоносителей? Во-первых, надо думать, не хочет терять прибыли. А во-вторых (и это, может быть, даже важнее), выгодно держать союзника на крючке. Ведешь себя хорошо, послушно — вот тебе газ и нефть по дружеской цене. А не приведи господь взбрыкнешь — сразу другой ценник получишь.

Лукашенко сегодня, как сообщили официальные источники, рассказал Турчину о договоренностях с Россией по нефти и газу по итогам своего визита в Россию.

Прозвучало это так: «Все вопросы, которые нужно было, и один на один [с Владимиром Путиным], и в широком составе, особенно в широком, мы оговорили. И по нефти, и по газу были даны президентом России поручения там же, чтобы с этим разобрались. Потом он назавтра мне сказал, что с [главой «Роснефти» Игорем] Сечиным разговаривал по поводу переработки нефти. Поэтому в этом направлении надо просто доработать эти вопросы. Выработать формулу ценообразования и так далее».

Из этого путаного объяснения следует: договорились, что нужно договориться. И здесь стороны, подобно алхимикам, бесконечно бьются над некими формулами цены, вместо того чтобы перевести двусторонние отношения в этой сфере на нормальную рыночную основу.

Между тем сбывать белорусские товары на основной зарубежный рынок — российский, как видим, все труднее. Экономика РФ, поставленная на военные рельсы и работающая под санкциями, испытывает нарастающие трудности.

И кто знает, что будет завтра: война, зигзаги политики Дональда Трампа — все это факторы непредсказуемые. В любой момент может прилететь черный лебедь. Это вдобавок к тому, что сам Лукашенко привык командовать экономикой и финансами по-волюнтаристски.

Так что миссия Турчину досталась неблагодарная. И хотя некоторые комментаторы прочат его в преемники правителя, с таким же успехом голову премьера могут положить на плаху в случае провалов по мало зависящим или вообще не зависящим от него причинам.

Александр Класковский, «Позiрк»

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