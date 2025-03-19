В США могли уничтожить доказательства похищения Россией 30 тысяч детей из Украины 6 19.03.2025, 13:47

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Важные данные могли просто удалить.

Администрация президента США Дональда Трампа остановила программу отслеживания массовых депортаций украинских детей в Россию, из-за чего могли быть удалены доказательства военных преступлений России, на исследование которых потратили 26 миллионов долларов, сообщает Reuters.

По словам законодателей-демократов, администрация президента Дональда Трампа прекратила финансируемую правительством инициативу под руководством Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета (Yale HRL), которая отслеживала массовую депортацию детей из Украины, на фоне сокращений широкого спектра правительственных программ США и большей части иностранной помощи.

Из-за этого демократы подготовили письмо к госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту, которое, по данным Reuters, должны отправить в среду.

В нем указано, что Госдепартамент и Йельский центр «хранили доказательства похищения детей из Украины, которых они идентифицировали, чтобы поделиться ими с Европолом и правительством Украины для обеспечения их возвращения».

Также в письме добавили, что из-за решения администрации Трампа исследователи потеряли доступ к огромному количеству информации, включая спутниковые снимки и другие данные, об около 30 000 детей, вывезенных из Украины.

«У нас есть основания полагать, что данные из хранилища были безвозвратно удалены. Если это правда, то это будет иметь разрушительные последствия», – говорится в письме законодателей-демократов.

О прекращении программы впервые написала газета The Washington Post. Об этом стало известно в тот же день, когда Трамп имел телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным. Во время этого общения РФ не согласилась на 30-дневное прекращение боевых действий.

Лицо, знакомое с программой отслеживания, сообщило, что расторжение контракта Госдепартамента с Yale HRL привело к удалению доказательств военных преступлений на сумму 26 миллионов долларов.

«Они взяли 26 миллионов долларов американских налогоплательщиков, которые использовались для данных о военных преступлениях, и выбросили их в дробилку, включая досье на всех детей... Если бы вы хотели защитить президента Путина от судебного преследования, вы уничтожили бы эту штуку. И они сделали это. Это окончательная версия, приемлемая для суда, со всеми метаданными», – сказал собеседник издания.

Американские законодатели-демократы будут призывать администрацию президента Дональда Трампа восстановить программу, которая помогает отслеживать тысячи украинских детей, похищенных Россией.

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