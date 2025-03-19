В Беларуси выросли курсы доллара и евро 2 19.03.2025, 13:52

2,210

Иностранная валюта преломила двухнедельный тренд по отношению к белорусскому рублю.

Курсы доллара и евро в Беларуси прекратили падение (курс доллара снижался почти две недели) и снова начали расти.

Российский рубль уже на максимуме за девять месяцев.

Итоги валютных торгов, состоявшихся 19 марта на Белорусской валютно-фондовой бирже, следующие:

USD: 3,0794 (+0,0240 / +0,79%),

EUR: 3,3451 (+0,0538 / +1,63%),

RUB: 3,6803 (+0,0015 / +0,04%),

CNY: 4,2149 (-0,0004 / -0,01%).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com