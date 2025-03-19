В Беларуси выросли курсы доллара и евро

В Беларуси выросли курсы доллара и евро2
- 19.03.2025, 13:52
- 2,210
Иностранная валюта преломила двухнедельный тренд по отношению к белорусскому рублю.
Курсы доллара и евро в Беларуси прекратили падение (курс доллара снижался почти две недели) и снова начали расти.
Российский рубль уже на максимуме за девять месяцев.
Итоги валютных торгов, состоявшихся 19 марта на Белорусской валютно-фондовой бирже, следующие:
USD: 3,0794 (+0,0240 / +0,79%),
EUR: 3,3451 (+0,0538 / +1,63%),
RUB: 3,6803 (+0,0015 / +0,04%),
CNY: 4,2149 (-0,0004 / -0,01%).