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В Беларуси выросли курсы доллара и евро

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  • 19.03.2025, 13:52
  • 2,210
В Беларуси выросли курсы доллара и евро

Иностранная валюта преломила двухнедельный тренд по отношению к белорусскому рублю.

Курсы доллара и евро в Беларуси прекратили падение (курс доллара снижался почти две недели) и снова начали расти.

Российский рубль уже на максимуме за девять месяцев.

Итоги валютных торгов, состоявшихся 19 марта на Белорусской валютно-фондовой бирже, следующие:

USD: 3,0794 (+0,0240 / +0,79%),

EUR: 3,3451 (+0,0538 / +1,63%),

RUB: 3,6803 (+0,0015 / +0,04%),

CNY: 4,2149 (-0,0004 / -0,01%).

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