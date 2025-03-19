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Один из «кошельков» Лукашенко занялся весьма нетипичным бизнесом

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  • 19.03.2025, 14:01
  • 2,894
Один из «кошельков» Лукашенко занялся весьма нетипичным бизнесом

Зайцев везет в Беларусь Z-певцов.

В Пружанах в конце июня на стадионе «Мухавец» пройдет open-air «Солнцестояние». Это второй подобный фестиваль, первый прошел в этом же городе. Среди анонсированных хедлайнеров этого года значатся музыканты, которые поддержали войну в Украине: Юлия Чичерина, Светлана Сурганова, группы «Алиса», «Ария», «Чайф». Как выяснило «Бюро», к этому фестивалю причастен один из «кошельков» Лукашенко — бизнесмен Александр Зайцев.

В августе 2024-го Александр Зайцев создал в Минске компанию «Солнцестояние» для проведения зрелищных культурно-массовых мероприятий, сообщает «Бюро» со ссылкой на данные Единого госрегистра юрлиц и ИП (документы: 1 и 2). А в октябре прошлого года компания сменила столичный юридический адрес на пружанский.

В сентябре 2024-го Александр Зайцев зарегистрировал на себя лично одноименный товарный знак — он полностью совпадает с официальным логотипом фестиваля.

Фестиваль «Солнцестояние» стартовал в Беларуси прошлым летом. На масштабном концерте для беларусов тогда выступили российские легенды рока: Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации»), группы «Братья Грим», «Моральный кодекс», «Парк Горького», «Кипелов», «The Чиж & Co» и другие. Некоторые из них также поддержали российскую агрессию в Украине.

В аккаунте «Солнцестояния» в Instagram есть десятки возмущенных комментариев. Пользователи негодуют по поводу стоимости билетов. Так, в 2024 году посетители выкладывали от 23 до 285 белорусских рублей. А в 2025-м билеты стоят уже от 190 до 650 рублей в зависимости от зоны.

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