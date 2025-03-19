Politico: Диктаторы должны получить мощный сигнал 2 19.03.2025, 14:11

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Трибунал по агрессии против Украины необходим прямо сейчас.

Мир на невыгодных для Украины условиях отдаляет перспективу привлечения России к ответственности за военные преступления, пишет почетный научный сотрудник Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Фредрик Весслау для издания Politico, (перевод — сайт Charter97.org).

Создание специального трибунала станет мощным сигналом для авторитарных лидеров по всему миру о том, что международное правосудие найдет способы привлечь их к ответственности. Независимо от того, кто они.

Однако привлечь агрессора к ответственности сейчас важнее, чем когда-либо. Не только для Украины, но и для всей Европы. Поэтому ЕС должен срочно предпринять шаги для защиты интересов Украины в этом вопросе — создать Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины.

Стремясь нормализовать отношения с Москвой, администрация президента США Дональда Трампа уже дала понять, что готова вести переговоры о мирном соглашении на условиях России. Более того, недавнее объявление о том, что США выходят из Международного центра по расследованию преступления агрессии против Украины, который занимается расследованием действий лидеров, ответственных за вторжение, ясно показывает, что вопрос привлечения России к ответственности не будет включен в будущие переговоры.

Текущее руководство США враждебно относится к международному правосудию и действует соответствующим образом. Например, США ввели жесткие санкции против Международного уголовного суда. Эти санкции теперь мешают суду вести расследования военных преступлений в Украине и других странах.

Нельзя исключать, что в ходе переговоров о мире Трамп может пойти еще дальше и согласиться на амнистию для Путина и других высокопоставленных кремлевских и военных чиновников, причастных к войне. Такой шаг полностью соответствовал бы его мировоззрению — «сила правит» — и его симпатиям к авторитарным лидерам, включая Путина.

Не стоит заблуждаться: амнистия за серьезные международные преступления — это нарушение норм международного права. Трамп вполне может надавить на Украину и Европу, требуя прекратить расследования военных преступлений России и свернуть другие усилия по привлечению агрессора к ответственности.

Такие уступки обесценят международное право, укрепив представление о том, что великие державы могут безнаказанно вторгаться в соседние страны. Это продемонстрирует, что другие автократии тоже могут безнаказанно захватывать чужие территории.

Это идет вразрез с интересами ЕС, выступающего за международный порядок, основанный на законах. Что можно предпринять?

ЕС должен действовать немедленно — еще до начала мирных переговоров — содействовать привлечению Россию к ответственности. Для этого необходимо как можно скорее создать Специальный международный трибунал по преступлению агрессии.

Агрессия России против Украины — это изначальное преступление, которое привело к совершению всех последующих международных преступлений в Украине. В отличие от военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, для преступления агрессии не существует международного суда, который мог бы его расследовать. Следовательно, необходимо создать специальный трибунал.

С 2023 года около 40 стран, преимущественно из Европы, а также из Азии, Океании, Северной и Центральной Америки, совместно с Украиной работают над созданием трибунала, и уже близки к соглашению о его структуре и принципах работы.

Этот трибунал будет расследовать действия высшего руководства России, причастного к подготовке и началу военной агрессии против Украины. Он будет создан Советом Европы и основан на договоре между Украиной и Советом Европы, сочетая территориальную юрисдикцию Украины с нормами международного права.

Этот трибунал важен не только как орган правосудия, но и как инструмент для установления исторической правды о начале войны и о виновных в ней лицах — аналогично тому, как Нюрнбергский процесс зафиксировал преступления Второй мировой войны.

С точки зрения сроков, создание трибунала до начала мирных переговоров поможет предотвратить попытки остановить процесс привлечения России к ответственности. Трибунал будет работать независимо, что почти исключает возможность препятствования его работе по политическим причинам.

В этом случае даже наличие пункта об амнистии для российских лидеров в мирном соглашении не будет иметь значения, поскольку трибунал будет действовать в рамках своей собственной юрисдикции.

Если же Европа отложит создание трибунала до начала переговоров, существует реальная угроза, что он будет учрежден в рамках мирного соглашения, уже предусматривающего амнистию, что, в свою очередь, обеспечит неприкосновенность виновных лиц.

С возвращением Трампа в Белый дом создание трибунала становится еще более актуальным. Его заявления о том, что США «так или иначе» получат Гренландию или сделают Канаду 51-м штатом, следует воспринимать всерьез.

Незамедлительное создание специального трибунала станет мощным сигналом для всех авторитарных лидеров: вторжения и аннексии не останутся безнаказанными, а международное правосудие найдет способы привлечь к ответственности виновных в преступлениях агрессии — кем бы они ни были.

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