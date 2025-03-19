В России заявили, что сбивали собственные дроны, чтобы выполнить соглашение с Трампом 2 19.03.2025, 14:34

Фото: Getty Images

Однако Украину атаковали примерно примерно 40 «шахедов» с попаданием в гражданскую инфраструктуру.

После телефонного разговора лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа оккупанты получили приказ прекратить удары по энергоструктуре Украины. Об этом во время пресс-конференции 19 марта заявили в Минобороны РФ, пишет «Фокус».

Во вражеском министерстве отметили, что в тот момент в воздухе находились 7 дронов, нацеленных на энергообъекты в Николаевской области, якобы связанные с военно-промышленным комплексом.

В России заверили, что отдали приказ собственным силам ПВО обезвредить БПЛА. Шесть беспилотников якобы сбили из самоходного ЗРГК «Панцирь-С1», еще один — с истребителя Воздушно-космических сил РФ.

В ТАСС передали, что в Минобороны уже обвинили Украину в атаке дронов по энергетической инфраструктуре на Кубани несмотря на предложение США о временном прекращении таких ударов, которое поддержал Путин.

В российском министерстве заявили, что атаки на энергетические объекты — это якобы подготовленная Украиной провокация, чтобы сорвать мирные инициативы Трампа.

Напомним, президент Владимир Зеленский информировал, что Путин фактически отказался от перемирия, а ночью после переговоров в Украине уже фиксировали примерно 40 «шахедов» и попадание в гражданскую инфраструктуру.

В соцсетях передавали, что вечером 18 марта, сразу после разговора Трампа с Путиным, ВС РФ ударили по энергетической инфраструктуре Славянска. Часть города погрузилась в темноту.

В то же время Зеленский заявил о готовности поддержать предложение о прекращении ударов по энергетике. Он отмечал, что рассчитывает узнать детали по этому соглашению во время разговора с Трампом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com