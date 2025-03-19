Лукашисты сломали российскому комику ребра и позвоночник 2 19.03.2025, 14:42

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Артемий Останин

У Артемия Останина появились проблемы с дыханием.

Адвокат российского комика Артемия Останина, задержанного в Беларуси, сообщил, что белорусские силовики сломали ему ребра и позвоночник, пишет телеграм-канал Mash.

По информации защитника, на фоне травм у него начались проблемы с лёгкими. Следственный комитет России просил арестовать Артемия на два месяца, а прокуратура выступала против отправки в СИЗО. В итоге комика арестовали до 15 мая.

Стендапера задержали на российско-белорусской границе. Комик сбрил бороду и состриг волосы, но его все равно узнали. Белорусские силовики сфотографировали Останина с мясорубкой в руках и передали российской полиции.

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