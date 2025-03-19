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Объявлены лучшие авто 2025 года в мире

  • 19.03.2025, 14:38
Объявлены лучшие авто 2025 года в мире

Кроссоверы доминируют.

Названы финалисты конкурса World Car of the Year («Всемирный автомобиль года»). Лучшие авто в мире за 2025 год назовут 16 апреля на автошоу в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте премии.

Финалистов определили из 52 моделей-претендентов. За победу поборются три кроссовера — BMW X3, Hyundai Inster/Casper Electric и Kia EV3. Примечательно, что обе южнокорейские модели являются электрокарами.

Также назвали по три финалиста в разных категориях конкурса.

Лучшие электромобили года:

Hyundai Inster/Casper Electric;

Kia EV3;

Porsche Macan.

Лучшие премиальные авто года:

Porsche Macan;

Porsche Panamera;

Volvo EX90.

Лучшие спортивные авто года:

BMW M5;

Porsche 911 Carrera GTS;

Porsche Taycan Turbo GT.

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