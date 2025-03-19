Объявлены лучшие авто 2025 года в мире
- 19.03.2025, 14:38
Кроссоверы доминируют.
Названы финалисты конкурса World Car of the Year («Всемирный автомобиль года»). Лучшие авто в мире за 2025 год назовут 16 апреля на автошоу в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте премии.
Финалистов определили из 52 моделей-претендентов. За победу поборются три кроссовера — BMW X3, Hyundai Inster/Casper Electric и Kia EV3. Примечательно, что обе южнокорейские модели являются электрокарами.
Также назвали по три финалиста в разных категориях конкурса.
Лучшие электромобили года:
Hyundai Inster/Casper Electric;
Kia EV3;
Porsche Macan.
Лучшие премиальные авто года:
Porsche Macan;
Porsche Panamera;
Volvo EX90.
Лучшие спортивные авто года:
BMW M5;
Porsche 911 Carrera GTS;
Porsche Taycan Turbo GT.