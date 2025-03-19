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СМИ: Британия и ЕС приняли решение по Украине, которое не понравится Путину

  • 19.03.2025, 14:41
СМИ: Британия и ЕС приняли решение по Украине, которое не понравится Путину

Оно поставит Киев в максимально выгодное положение.

Европейские союзники Украины полным ходом готовятся к наращиванию военной поддержки Киева до возможного перемирия.

Как сообщает агентство Bloomberg, Великобритания и Европейский союз уже ведут переговоры о срочном увеличении поставок вооружений, чтобы укрепить позиции Украины заранее.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сообщил агентству, что обсудил ускорение военной помощи с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас на встрече в Лондоне во вторник.

Он добавил, что этот вопрос также поднимался на встрече министров иностранных дел стран G7, прошедшей на прошлой неделе в Канаде.

Мир возможен только через силу Дэвид Лэмми подчеркнул, что целью Лондона и Брюсселя является максимально быстрое усиление Украины как в военном, так и в экономическом плане.

Он отметил, что союзники хотят добиться прочного мира, но такой мир возможен только при условии, что Украина войдет в переговорный процесс с сильной позицией и возможностью отражать любые угрозы со стороны России.

Реакция на разговор Путина и Трампа В интервью Bloomberg Лэмми указал, что обсуждение поставок оружия проходило буквально накануне разговора Путина и Дональда Трампа.

Он отметил, что британская сторона не намерена ждать исхода этих переговоров и уже действует на опережение, чтобы не дать Москве времени использовать паузы для перевооружения.

Европа готовится к сценарию повторной агрессии Заявления Лондона и Брюсселя ясно показывают, что европейские союзники Украины понимают риски любых временных договоренностей и перемирий, которые Россия может использовать для накопления ресурсов, поэтому решение о срочных поставках вооружений призвано поставить Украину в максимально выгодное положение и предупредить любые попытки повторной агрессии.

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