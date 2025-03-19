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Трамп проводил тайные переговоры с Путиным

  • 19.03.2025, 14:44
Трамп проводил тайные переговоры с Путиным

Об этом президент США рассказал журналистам.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что за последние недели провел несколько телефонных разговоров с Путиным. В интервью Washington Examiner он уточнил, что контакты происходили как до, так и после их официальных переговоров 18 марта.

«Разговор был очень хорошим. Думаю, это начало чего-то позитивного. Но началось все три или четыре недели назад. Мы говорили с Путиным не раз — все не ограничилось только этим звонком», — сказал Трамп.

Когда журналист спросил, объявляли ли ранее о таких переговорах, Трамп ответил отрицательно, но добавил, что считает развитие диалога с Путиным положительным.

Пока неизвестно, сколько раз Трамп общался с российским лидером после вступления в должность. Официально подтверждены два контакта — 12 февраля и 18 марта. Кроме того, 8 февраля Трамп уже упоминал, что звонил Путину, чтобы обсудить возможное окончание войны в Украине, но отказался раскрывать детали.

По данным The Washington Post, Трамп мог контактировать с Путиным еще в ноябре 2024 года, сразу после своей победы на выборах. Однако в Кремле тогда заявили, что такой разговор не проводился.

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