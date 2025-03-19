Многие белорусы могут вновь стать молодыми 4 19.03.2025, 14:50

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Все дело в классификации.

Возрастные границы молодости в Беларуси могут быть расширены до 35 лет — этот вопрос находится на этапе обсуждения, сообщила росСМИ заместитель министра образования Екатерина Петруцкая.

«Этот вопрос находится в разработке, скажем так. Тридцать один год для молодежи — на мой взгляд, уже достаточно. (Но) работаем над этим вопросом, обсуждаем, существуют разные точки зрения. Периодически этот вопрос поднимается», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос Sputnik в кулуарах патриотического форума молодежи Союзного государства, который открылся в Минске 19 марта.

По данным Белстата на 1 января 2024 года, количество молодых людей в стране составляло 1 628 339 человек — почти 18% населения страны.

Согласно классификации возрастов ВОЗ, молодыми считаются люди до 44 лет. Те, кому 45-59 лет, относятся к среднему возрасту, 60—74 года — к пожилому, 75—90 — к старости. Период долголетия наступает для тех, кто прожил более 90 лет.

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