Братья Каричи пожаловались на Лукашенко в суд ЕС 19.03.2025, 15:08

1,694

Компания «Дана Астра» попыталась оспорить санкции.

Суд Европейского союза в Люксембурге оставил в силе санкции против «Даны Астры». Компания пыталась их обжаловать уже второй раз.

«Дана Астра» — подразделение белорусской компании Dana Holdings, основными владельцами которой считается семья сербских бизнесменов Каричей. По информации СМИ, они близки к Александру Лукашенко. В Минске компания среди прочего занимается строительством крупного жилого комплекса «Минск Мир», сообщает «Зеркало».

После событий 2020 года Dana Holdings и его «дочки» попали под европейские, а затем американские санкции, которые предусматривают заморозку счетов, запрет на сотрудничество с компанией и предоставление ей кредитов.

В обосновании при введении санкций ЕС утверждалось, что владельцы холдинга поддерживают тесные отношения с Александром Лукашенко (в частности, его невестка Лилия Лукашенко занимает в компании высокий пост) и таким образом извлекают выгоду из сотрудничества с беларусским режимом.

Однако компания посчитала, что попала в санкционный список необоснованно, и подала иск в Европейский суд с требованием отменить решение. В частности, адвокаты указывали, что «Дана Астра»:

не получает никакой выгоды от режима Лукашенко и не поддерживает его;

то, что Лилия Лукашенко работала в компании, не может служить подтверждением вывода о том, что «Дана Астра» получает выгоду от этого режима и поддерживает его;

правительство Беларуси включило ее в список предприятий с иностранным капиталом, подвергшихся ограничениям, что подтверждает ее независимость от властей;

развитие «Минск Мира» (Minsk World), одного из крупнейших девелоперских проектов в Беларуси, не является доказательством ее связи с режимом;

компания сталкивается с финансовыми трудностями из-за санкций и решений беларусских властей.

«Заявитель обращает внимание на враждебную среду для иностранных компаний, созданную режимом Лукашенко, и негативные последствия этих мер для его бизнеса в Беларуси, в частности для развития проекта «Минск Мир». В результате этих мер реализация проекта была существенно задержана и теперь осуществляется в убыток и под давлением», — говорится в материалах суда.

Суд признал иск компании неприемлемым и необоснованным. В суде отметили, что иск был подан с нарушением сроков, но даже если бы он был подан вовремя, то аргументы Dana Astra не опровергают ее выгоду от режима Лукашенко. К тому же, продолжение работы над проектом «Минск Мир» свидетельствует о ее тесных связях с властями.

Таким образом, санкции против «Дана Астра» остаются в силе, застройщик также обязан оплатить судебные расходы, понесенные Советом ЕС в ходе процесса.

Напомним, это уже вторая попытка компании обжаловать санкции. Первый раз «Дана Астра попыталась сделать это в 2023 году, заявляя, что не имеют отношения к беларусским властям. Они заявили, что их «экономический успех не связан с этим режимом, а является результатом своевременных вложений капитала в быстрорастущий рынок недвижимости Беларуси в результате инновационной и прибыльной бизнес-модели, основанной на рыночной экономике». Однако суд решил, что деятельность компании невозможна без одобрения режима Лукашенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com