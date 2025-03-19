Братья Каричи пожаловались на Лукашенко в суд ЕС
- 19.03.2025, 15:08
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Компания «Дана Астра» попыталась оспорить санкции.
Суд Европейского союза в Люксембурге оставил в силе санкции против «Даны Астры». Компания пыталась их обжаловать уже второй раз.
«Дана Астра» — подразделение белорусской компании Dana Holdings, основными владельцами которой считается семья сербских бизнесменов Каричей. По информации СМИ, они близки к Александру Лукашенко. В Минске компания среди прочего занимается строительством крупного жилого комплекса «Минск Мир», сообщает «Зеркало».
После событий 2020 года Dana Holdings и его «дочки» попали под европейские, а затем американские санкции, которые предусматривают заморозку счетов, запрет на сотрудничество с компанией и предоставление ей кредитов.
В обосновании при введении санкций ЕС утверждалось, что владельцы холдинга поддерживают тесные отношения с Александром Лукашенко (в частности, его невестка Лилия Лукашенко занимает в компании высокий пост) и таким образом извлекают выгоду из сотрудничества с беларусским режимом.
Однако компания посчитала, что попала в санкционный список необоснованно, и подала иск в Европейский суд с требованием отменить решение. В частности, адвокаты указывали, что «Дана Астра»:
не получает никакой выгоды от режима Лукашенко и не поддерживает его;
то, что Лилия Лукашенко работала в компании, не может служить подтверждением вывода о том, что «Дана Астра» получает выгоду от этого режима и поддерживает его;
правительство Беларуси включило ее в список предприятий с иностранным капиталом, подвергшихся ограничениям, что подтверждает ее независимость от властей;
развитие «Минск Мира» (Minsk World), одного из крупнейших девелоперских проектов в Беларуси, не является доказательством ее связи с режимом;
компания сталкивается с финансовыми трудностями из-за санкций и решений беларусских властей.
«Заявитель обращает внимание на враждебную среду для иностранных компаний, созданную режимом Лукашенко, и негативные последствия этих мер для его бизнеса в Беларуси, в частности для развития проекта «Минск Мир». В результате этих мер реализация проекта была существенно задержана и теперь осуществляется в убыток и под давлением», — говорится в материалах суда.
Суд признал иск компании неприемлемым и необоснованным. В суде отметили, что иск был подан с нарушением сроков, но даже если бы он был подан вовремя, то аргументы Dana Astra не опровергают ее выгоду от режима Лукашенко. К тому же, продолжение работы над проектом «Минск Мир» свидетельствует о ее тесных связях с властями.
Таким образом, санкции против «Дана Астра» остаются в силе, застройщик также обязан оплатить судебные расходы, понесенные Советом ЕС в ходе процесса.
Напомним, это уже вторая попытка компании обжаловать санкции. Первый раз «Дана Астра попыталась сделать это в 2023 году, заявляя, что не имеют отношения к беларусским властям. Они заявили, что их «экономический успех не связан с этим режимом, а является результатом своевременных вложений капитала в быстрорастущий рынок недвижимости Беларуси в результате инновационной и прибыльной бизнес-модели, основанной на рыночной экономике». Однако суд решил, что деятельность компании невозможна без одобрения режима Лукашенко.