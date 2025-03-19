На Брестчине развернулся настоящий вестерн 19.03.2025, 15:22

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Дело дошло до суда.

Двое мужчин похитили четырех коров на ферме в Березовском районе осенью 2024 года. Приговор за кражу в крупном размере им вынесли 14 марта, сообщила пресс-служба суда Брестской области.

В краже коров участвовали двое мужчин — животновод сельхозпредприятия и его знакомый, ведущий личное подсобное хозяйство. Грузовой фургон последнего они и использовали в сентябре — ноябре 2024 года.

Тогда мужчины «путем свободного доступа тайно вывезли с территории молочно-товарной фермы похищенные четыре коровы, принадлежащие сельскохозяйственному предприятию». Вред составил почти 15 180 рублей — это крупный размер.

Средняя стоимость одной похищенной коровы составляет около 3795 рублей.

Похищенные коровы были возвращены на молочно-товарную ферму, причиненный сельскохозяйственному предприятию ущерб возмещен в полном размере.

Приговором суда мужчины признаны виновными в кража, совершенной группой лиц и в крупном размере. На основании ч. 3 ст. 205 УК каждому назначено два года колонии усиленного режима со штрафом в размере 4200 рублей.

Грузовой фургон был конфискован как средство совершения преступления.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

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