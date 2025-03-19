Кремль обвинил Украину в ударах по энергетике и заявил о невозможности перемирия

Кремль обвинил Украину в ударах по энергетике и заявил о невозможности перемирия3
- 19.03.2025, 15:25
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Позицию Москвы озвучил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
В Кремле считают, что не смогут договориться с Киевом о прекращении ударов по объектам энергетики, поскольку Украина недоговороспособна, потому что продолжает атаки на российскую энергетику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом сообщает российское издание ТАСС.
«Отсутствие договороспособности у Киевского режима на лицо, и это не может не быть предметом для беспокойства, и конечно, события сегодняшней ночи и утра, я имею в виду удары по объектам российской энергетики — это лучший показатель этого», — сказал Песков.
Он также отметил, что Россия, сбив свои БПЛА, нацеленные на энергоинфраструктуру Украины, показала, что придерживается договоренностей, а прекращение огня касается только объектов энергетики, а не всей инфраструктуры.