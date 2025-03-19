Что будет, если есть яблоки каждый день? 19.03.2025, 15:28

Диетолог назвала все преимущества.

Яблоки являются одними из самых популярных фруктов из-за их доступности по цене, вкуса и пользы для здоровья.

Исследования показывают, что яблоки могут улучшить общее состояние здоровья и помочь предотвратить многие хронические заболевания, включая болезни сердца и диабет, пишет Verywellhealth.

Они обладают впечатляющим профилем питательных веществ, который включает витамины, минералы, клетчатку и антиоксиданты. Диетолог Бриттани Любек перечислила все преимущества от ежедневного употребления этого фрукта.

1. Защищают от повреждения клеток

Яблоки богаты антиоксидантами, которые помогают защищать клетки организма от повреждений. Исследования показывают, что регулярное употребление яблок может повысить антиоксидантную активность в организме. Антиоксиданты в яблоках могут нейтрализовать активные формы кислорода (нестабильные молекулы, которые способствуют повреждению клеток), снижая риск определенных заболеваний, таких как болезни сердца.

Антиоксиданты, содержащиеся в яблоках:

Витамин C

Витамин E

Полифенолы

Флавоноиды

2. Снижают риск сердечных заболеваний

Исследования показывают, что полифенолы и клетчатка в яблоках могут снижать риск сердечных заболеваний за счет улучшения общего уровня холестерина. Яблоки могут оказывать противовоспалительное действие, что способствует защите сердца. Считается, что пищевые волокна в яблоках уменьшают воспаление и риск сердечных заболеваний, а также улучшают здоровье микробиома кишечника.

3. Помогают контролировать вес

Употребление яблок помогает достичь рекомендуемой нормы потребления фруктов и овощей, а также связано с лучшим контролем веса.

4. Могут предотвратить диабет

Считается, что целые яблоки замедляют пищеварение и притупляют реакцию сахара в крови из-за содержания в них антиоксидантов и клетчатки. Также считается, что антиоксиданты в яблоках помогают предотвратить диабет 2 типа, уменьшая свободные радикалы и снижая уровень липидов в крови. Исследования показывают, что яблоки снижают уровень сахара в крови сразу после употребления.

5. Улучшают пищеварение

Пищевые волокна и полифенолы в яблоках служат пребиотиками, которые способствуют росту и здоровью «хороших» бактерий в кишечнике. Клетчатка также является основным источником энергии для бактерий в кишечнике, необходимых для нормального пищеварения.

6. Способствуют здоровью костей

Калий и кальций, содержащиеся в яблоках, связаны с более низким риском остеопороза (снижением костной массы и минеральной плотности костей). Было показано, что более высокое потребление фруктов снижает риск переломов костей. Увеличение потребления фруктов и овощей также может улучшить минеральную плотность костей.

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7. Сохраняют водный баланс

Яблоки на 80–89 % состоят из воды и могут помочь оставаться гидратированным. Яблоки также содержат электролиты, необходимые для поддержания водного баланса организма. Электролиты в яблоках включают:

Кальций

Калий

Магний

Натрий

Хотя яблоки могут способствовать общей гидратации организма, они не должны быть единственным источником воды.

8. Поддерживают здоровье кожи

Питательные вещества в яблоках могут поддерживать здоровье кожи. В исследовании взрослые женщины, принимавшие таблетки яблочного полифенола, отметили значительную профилактику пигментации кожи, вызванной ультрафиолетовым облучением.

Некоторые данные свидетельствуют о том, что яблоки могут помочь предотвратить покраснение кожи, вызванное ниацином.

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