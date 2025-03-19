«Без шансов для врага»: украинский дрон Magura V5 запутывает РЭБ и охотится на авиацию 19.03.2025, 15:33

Разработку можно назвать первым в мире дистанционно управляемым ЗРК.

Под Новый год украинская разведка нанесла исторический удар — с морского дрона сбила вертолет. Первую такую операцию в мире реализовали с помощью «помощника» по имени Magura V5. В АрмияInform рассказали, как этой разработке удалось стать символом новой эры в военной тактике.

Magura — это на самом деле аббревиатура, которая расшифровывается как Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus (Морской автономный охранный беспилотный робототехнический аппарат). Это надводный дрон украинского производства, созданный для поражения кораблей и береговых объектов.

Magura V5 обманывает РЭБ

Этот беспилотник — низкий и малозаметный радиолокационно, поэтому является сложной целью для российских РЛС. Кроме того, он способен самостоятельно прокладывать маршрут к цели, избегая при этом препятствий и минируя подходы.

Приближаясь к кораблю, Magura V5 переходит в финальный маневр атаки. Благодаря мощному электродвигателю и гидродинамическому корпусу он набирает максимальную скорость и «вгрызается» в борт.

Кроме того, морской дрон запутывает российские системы РЭБ. Благодаря разработчикам он умеет «сотрудничать» с дронами-приманками. Пока «рой» других БПЛА перегружает вражеские системы, для Magura V5 открывается путь к цели.

Характеристики Magura V5

Основные характеристики этого беспилотника таковы:

длина — примерно 5,5 метра;

максимальная скорость — 42 узла, то есть примерно 80 км/ч;

радиус действия — до 800 километров;

навигация — автономная и дистанционное управление через защищенные каналы связи;

система наведения — инерциальная и спутниковая;

боевая часть — примерно 300 килограммов.

Комплекс Magura V5 включает: сам дрон, системы видеонаблюдения (в том числе ночного видения), дублированные модули связи, боевую часть, наземную автономную станцию управления, систему транспортировки и хранения, центр обработки данных. Его цена — примерно 270 тысяч долларов.

Модификация Magura V5 охотится на авиацию

Еще большей сенсацией стало появление модификации Magura V5, способной поражать воздушные цели. Украинские инженеры смогли оснастить ракету Р-73 класса «воздух — воздух» новой системой наведения, расширив угол ее работы. Дальность поражения модернизированной Р-73 — до 40 километров, а вес боевой части — примерно 8 килограммов.

Кроме того, Magura V5 с Р-73 можно назвать и первым в мире дистанционно управляемым ЗРК, пусть и малой дальности поражения воздушных целей.

«Фактически, Россия получила новую проблему: ее дорогие корабли и самолеты становятся мишенями для небольших, но смертоносных аппаратов, которые гораздо дешевле в производстве. И пока российские корабли прячутся в портах, а их летчики нервно всматриваются в море, Magura V5 уже работает — бесшумно, эффективно и без шансов для врага», — подытожили в издании.

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