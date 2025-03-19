В Беларуси стало в 11 раз больше оленей 1 19.03.2025, 15:34

А косуль — в 4 раза.

За 30 лет численность благородных оленей в белорусских лесах увеличилась в 11 раз. Об этом рассказал начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез.

Популяция оленей выросла с 4,5 тысячи до 50,5 тысячи особей. Это один из самых ярких примеров восстановления биологического вида на территории Беларуси за такой короткий срок, отметили в Минлесхозе.

Значительно увеличилась и популяция лося — их стало больше в 3,6 раза: с 13 тысяч до 47,5 тысячи особей. Но в последнее время лоси чувствуют себя в Беларуси не очень комфортно.

«Этот вид очень важен для бореальных лесов, для нашей северной части Беларуси. Сегодня, в рамках потепления климата, они не очень комфортно чувствуют себя на территории Беларуси, но меры, которые принимаются по управлению популяцией, ресурсами, позволяют этому виду динамично увеличивать свою численность и использоваться, в том числе», — рассказал Козорез.

Выросла в Беларуси и численность косуль. Их стало в четыре раза больше: с 34 тысяч до 138 тысяч особей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com