В Беларуси стало в 11 раз больше оленей

В Беларуси стало в 11 раз больше оленей1
- 19.03.2025, 15:34
А косуль — в 4 раза.
За 30 лет численность благородных оленей в белорусских лесах увеличилась в 11 раз. Об этом рассказал начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез.
Популяция оленей выросла с 4,5 тысячи до 50,5 тысячи особей. Это один из самых ярких примеров восстановления биологического вида на территории Беларуси за такой короткий срок, отметили в Минлесхозе.
Значительно увеличилась и популяция лося — их стало больше в 3,6 раза: с 13 тысяч до 47,5 тысячи особей. Но в последнее время лоси чувствуют себя в Беларуси не очень комфортно.
«Этот вид очень важен для бореальных лесов, для нашей северной части Беларуси. Сегодня, в рамках потепления климата, они не очень комфортно чувствуют себя на территории Беларуси, но меры, которые принимаются по управлению популяцией, ресурсами, позволяют этому виду динамично увеличивать свою численность и использоваться, в том числе», — рассказал Козорез.
Выросла в Беларуси и численность косуль. Их стало в четыре раза больше: с 34 тысяч до 138 тысяч особей.