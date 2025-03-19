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Британских спецназовцев перевели в режим повышенной готовности

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  • 19.03.2025, 15:40
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Британских спецназовцев перевели в режим повышенной готовности

Их могут перебросить в Украину.

Британские спецназовцы переведены в режим повышенной готовности для возможной отправки в Украину в рамках миротворческой миссии Великобритании, сообщает издание The i Paper со ссылкой на военные источники.

Согласно двум источникам издания, подразделениям спецназа Британии приказали готовиться к мобилизации в Украину.

На прошлой неделе командному центру военного планирования Великобритании, были направлены директивы начать процесс подготовки персонала и ресурсов, отмечают журналисты.

По их данным, приказы, которые также касались резервистов-спецназовцев, предусматривают перевод личного состава в режим готовности для обеспечения исправности военной техники.

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