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Белорусу выделили участок под дом — и начались «приключения»

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  • 19.03.2025, 15:46
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Белорусу выделили участок под дом — и начались «приключения»

У мужчины изменились планы, но чиновники не восприняли этот аргумент.

Власти Пинска в 2009 году в черте города выделили местному жителю земельный участкок в 0,0957 га — как нуждающемуся в улучшении жилищных условий. Он предназначался под строительство и обслуживание жилого дома. Однако полностью возвести недвижимость мужчина не смог — изменились жизненные планы. Он попросил чиновников забрать участок и недострои, но оказалось, что для этого надо обращаться в суд. Подробности этой истории размещены на сайте Верховного суда, пишет «Зеркало».

«Госрегистрация прав на земельный участок осуществлена в апреле 2010 года. Ответчик в установленные сроки не завершил строительство жилого дома на предоставленном земельном участке. Срок строительства истек в марте 2015 года», — сообщаются подробности на сайте Верховного суда.

Мужчина просил местных чиновников забрать обратно земельный участок с незавершенными постройками и продать их с торгов.

«Поскольку земельный участок выдавался ответчику как нуждающемуся в улучшении жилищных условий, самостоятельная реализация земельного участка в таких случаях не предусмотрена», — уточняется на сайте Верховного суда.

Мужчина пояснил, что у него изменились семейные обстоятельства — дети разъехались, поэтому строительство приостановилось.

В декабре 2024 года стоимость недостроя оценили почти в 11,7 тысячи рублей. Это дом-недострой, сарай и забор.

В итоге суд Пинского района и Пинска изъял земельный участок и недострои на нем для продажи на торгах.

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