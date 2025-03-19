«Даже у администрации Трампа появились сомнения» 2 19.03.2025, 15:54

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Олег Белоколос

Дипломат рассказал о главных результатах переговоров президента США и Путина.

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин провели телефонный разговор.

Какие главные результаты переговоров можно назвать? Об этом сайт Charter97.org поговорил с директором Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советником посольства Украины в Канаде и Кении Олегом Белоколосом:

— Россия выдвигает свои обычные претензии, есть сообщения про какие-то российские «законные интересы». Откровенно говоря, по результатам этого разговора я не увидел желания Кремля всерьез прекращать свою агрессию и заканчивать войну.

Кроме того, присутствует откровенное стремление втянуть Соединенные Штаты в обсуждение, как часто говорят дипломаты, «широкого круга вопросов». Возможно, в процессе этого процесса россияне попытаются получить какие-то бонусы для себя: разблокировать замороженные финансовые ресурсы, ослабить санкции, возобновить работу закрытых дипломатических учреждений и так далее.

— Можно ли сказать, что Путин отказался от 30-дневного перемирия?

— Здесь пока не совсем понятно, да и сам термин «прекращение огня» звучит в очень общем понимании. Где, кто и как именно прекращает? В американской позиции речь идет о полном прекращении огня, о чем говорят и представители Украины. В российском же варианте, кажется, они вроде бы не против, но однозначного согласия я там не увидел.

Но тут надо в целом смотреть, о каком именно прекращении огня идет речь. Традиционно под этим подразумевается полное прекращение боевых действий — ни одного выстрела. Пока за опубликованными заявлениями я не увидел никакой конкретики, это все пока довольно общие вещи. Нет однозначного согласия на конкретные условия.

— Мы убедились, что у Трампа есть инструмент давления на Украину. А есть ли инструменты давления на Путина? Или нет желания их применять?

— Инструментов влияния на Россию у Соединенных Штатов много. Первое — это, прежде всего, увеличение поставок вооружения Украине на порядок. Второе — дальнейшее ужесточение санкций, особенно в энергетической сфере, включая так называемый «серый танкерный флот».

Очевидно, советники могут предложить Трампу широкий спектр мер давления. Санкции, которые уже действуют, вводились не в полном объеме — они сыграли свою роль, но есть пространство для маневра, как любят говорить американцы «room for improvement». Возможности точно есть, я в этом уверен.

— Как могут развиваться события дальше?

— В каждом таком непростом процессе много нюансов. Во-первых, я замечаю, что уверенность американской администрации в том, что «мы сейчас быстро все решим одним махом», начинает ослабевать, если не исчезать. Появились сомнения.

Во-вторых, этот процесс крайне сложный, с множеством нюансов. Дьявол кроется в деталях. Насколько искренне Россия готова серьезно о чем-то говорить? У меня вызывают серьезные сомнения упоминания в сообщениях Кремля о «законных интересах России». Мы слышим это с конца 2021 года, но почему-то не слышим о законных интересах безопасности Украины и ее народа.

Честно говоря, я скептически отношусь к искренности желания закончить войну и прекратить агрессию со стороны России. Создается впечатление, что некоторые жесты делаются лишь для того, чтобы втянуть американскую сторону в переговорный процесс. Но серьезной готовности прекращать агрессию против Украины нет. Это видно практически из каждого абзаца официальных сообщений.

Однако договоренность о продолжении каких-то консультаций сохраняется. Возможно, минимальный шанс на положительное развитие событий все же остается.

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