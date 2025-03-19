«Люди, это наглость великая. Откуда такая цена?» 5 19.03.2025, 15:57

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В Витебске женщина заплатила за осмотр бездомного котенка 45 рублей.

Женщина подобрала больного котенка в деревне и отвезла его в витебскую ветклинику для осмотра. Недовольство размером оплаты она выразила в TikTok, где ее поддержали и другие пользователи.

Женщина на видео рассказала о том, что подобрала котенка в деревне и в воскресенье, 16 марта, отвезла его в витебскую ветклинику «Доктор Полосатов». Там его «просветили лампой», осмотрели уши, глаза, пасть, поставили диагноз — лишай, а также выписали лекарство. За все заплатил муж женщины, позже она увидела в чеке, что осмотр обошелся в 45 рублей, а вместе с лекарствами вышло 78,4 рубля. Это вызвало ее недовольство.

Женщина рассказала, что при предварительном звонке в клинику ее предупреждали, что прием стоит 15 рублей, а осмотр с лампой — 10.

«Но 45 рублей, которые я заплатила за осмотр, за пять минут, даже меньше — люди, ну это наглость великая. Откуда такая цена?» — вопрошает женщина.

Позже она позвонила в ветклинику выяснить — может, произошла ошибка, но там ответили, что все верно, и сказали, что надо было смотреть прайс. Женщина считает, что там «охренели», отмечая, что «мы не столько зарабатываем». В конце она пришла к выводу, что такие услуги «не для нищебродов, получается».

В комментариях женщину поддержали и делились своими историями:

«Клиники для животных аах****лиии».

«Правильно, эту тему надо поднимать, ладно лекарства, рентген, но визуальный осмотр за такие деньги — это кошмар».

«Вырвать собаке весом 2 кг молочный зуб стоит 450 руб. Кесарево сечение для собаки мелкой породы в ночное время 2000 руб. Смертность в ветеринарках Беларуси огромная, ответственности ноль».

«Цены просто космос, откуда? В клинику везешь собаку — и не знаешь, сколько денег брать, согласна с вами на 100%».

«Ветклиники и стоматология в Беларуси это полнейший беспредел».

«Беспредел настоящий, отбивают все желание спасать бездомных животных. Бездомных животных они должны лечить бесплатно!»

«Нужно поднять эту тему на уровне президента».

«Пора уже проверить эти ветклиники. Цены космос. Да и профессионализм этих ветврачей сомнительный».

«У них нет контроля цен. И тут нужно вмешаться государству. Цены рисуют из ничего».

Был и такой диалог:

— Люди такие, как в этой клинике, вообще не должны работать с животными. Просто у них счетчики в глазах вместо любви к животным.

— Я была благодарна за то, что приняли — в другой клинике все по записи.

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