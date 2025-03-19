Метеорологи рассказали, ждать ли белорусам потепления до конца недели
- 19.03.2025, 16:06
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Арктический холод еще себя проявит.
В Беларуси на ближайшие дни может установиться преимущественно сухая и тёплая погода, обусловленная влиянием областей высокого атмосферного давления, пишет «Телеграф». Однако, как отметил тг-канал nadvorie, «арктический холод», который сейчас проходит над территорией Беларуси, может ещё «проявить себя», но уже в Африке или на Ближнем Востоке.
По информации этого канала, до воскресенья включительно (23 марта) территория Беларуси будет находиться под влиянием антициклонов: сначала на северо-восточной периферии одного, затем — на западной периферии другого. Осадки в эти дни не ожидаются. Температура воздуха до конца недели составит +6..+9°C на востоке страны, +10..+13°C на западе, а в Брестской области может достигать +15°C.
Как сообщил тг-канал о погоде в Беларуси «Метеовайб», 20 марта Беларусь останется под влиянием северной периферии антициклона «Константин» с центром над Венгрией. Сохранится сухая погода, облачно с прояснениями (по северу облаков больше, по югу — малооблачно). Ночью и утром местами по северу возможны туманы. Ветер юго-западный, умеренный.
Температура воздуха ночью будет в районе −4..+1°C, днём +5..+13°C (холоднее по северу).
В Минске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью −1..-3°C, днём +9..+11°C.
По данным Белгидромета, 20 марта в Беларуси будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Местами слабые туман и гололёд (ночью и утром). Ветер западный, юго-западный, умеренный. Температура ночью −4..+1°C, днём +7..+13°C. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днём — падать.
21 марта ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Местами слабые туман и гололёд (ночью и утром). Ветер западной четверти, умеренный. Температура ночью −5..+1°C, днём от +8°C по северу до +16°C по юго-западу.
22 марта тоже будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами слабые туман и гололёд (ночью и утром). Ветер ночью переменных направлений, днём восточной четверти, умеренный, местами порывистый. Температура ночью −5..+2°C (местами по юго-западу до +4°C), днём от +7°C по северо-востоку до +15°C по югу.