Стало известно, кто от США вел тайные переговоры с Порошенко и Тимошенко о выборах в Украине 3 19.03.2025, 16:20

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Среди переговорщиков был Такер Карлсон.

Тайные переговоры по выборам в Украине с политическими оппонентами президента Владимира Зеленского проводили, в частности, родственники президента США Дональда Трампа, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Эти переговоры были проведены с целью заручиться поддержкой на возможных будущих выборах, которые, по мнению Вашингтона, Зеленский проиграет, несмотря на то, что текущие опросы общественного мнения в Украине свидетельствуют об обратном.

По данным издания, в переговорах участвовали сын президента США Дональд Трамп-младший, его зять Джаред Кушнер, одиозный американский журналист Такер Карлсон, а также спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

Politico обратилось ко всем четырем за комментариями относительно переговоров с оппонентами Зеленского, но не получило никакого ответа.

«Они рассматривают Зеленского как препятствие. Как можно повлиять на Зеленского и сделать его более сговорчивым? Ну, вы привлекаете его политических противников и показываете ему, что у Соединенных Штатов есть другие украинские партнеры и другие варианты», — сказал неназванный эксперт по внешней политике, с которым говорили журналисты.

6 марта Politico со ссылкой на собственные источники написало, что соратники Дональда Трампа тайно ведут переговоры о выборах с политическими оппонентами Зеленского, в частности — с главой партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко и высокопоставленными членами партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко.

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